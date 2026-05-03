VakıfBank 7. kez Avrupa'nın en büyüğü
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, böylece 7. kez kupayı... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T22:42+0300
2026-05-03T22:49+0300
22:42 03.05.2026 (güncellendi: 22:49 03.05.2026)
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, böylece 7. kez kupayı müzesine götürdü.
VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Organizasyon tarihinde iki Türk takımı ikinci kez finalde karşılaştı. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.
Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 9. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı.
Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk kadın voleybolu 27. kupayı kazandı

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.
Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.
Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.
Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.
Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank 13. kupasını kazandı.
Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

Eczacıbaşı, üçüncü kez finalde kaybetti

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.
Eczacıbaşı Dynavit, organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.
