Bakan Göktaş'tan Brüksel fotoğrafı: 'Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir'

"Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel'de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal. Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu'nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür. Türkiye, artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."