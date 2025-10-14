https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/erdogandan-ozele-milletvekilleri-cikti-gurbetcilerimize-zirzop-dedi-avrupali-turklerden-ozur-1100168782.html
Erdoğan'dan Özel'e: 'Milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize 'zirzop' dedi, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik
Erdoğan'dan Özel'e: 'Milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize 'zirzop' dedi, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel mitingine ilişkin 'Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı' diyerek... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T11:58+0300
2025-10-14T11:58+0300
2025-10-14T12:05+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_5ef6de21074468484eb0ac9f25e7a0ae.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel mitingine ilişkin soru üzerine "Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı" dedi.Erdoğan'dan CHP eleştirisi: Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlarErdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım, benim sorum iç politika ve dış politika ekseninde bir soru. CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek AP ülkelerine çağrıda bulunması ve Brüksel'de miting düzenlemesi Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleme çabası olarak değerlendirilebilir mi? En önemlisi CHP, Türk milleti nezdinde kazanamadığı meşruiyeti Avrupa'da mı arıyor? Ayrıca ilişkili bir soru daha var. Özel, Brüksel'de kendilerine destek vermeyen Avrupalı bazı siyasetçileri işaret ederek “onları da not ediyoruz” şeklinde bir tehditte bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" diye soruldu:Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları: 'Makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil'Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına dair değerlendirmesi de soruldu Erdoğan'a.Erdoğan 'konunun üzerine gidileceği' mesajını verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/chpli-eski-nilufer-belediye-baskani-turgay-erdem-tutuklandi-1100165138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65807cc6bd7ec33ac5739b10c853e420.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan uçak açıklamalar
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan uçak açıklamalar
Erdoğan'dan Özel'e: 'Milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize 'zirzop' dedi, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik
11:58 14.10.2025 (güncellendi: 12:05 14.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Brüksel mitingine ilişkin 'Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı' diyerek değerlendirdi ve '2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize 'zirzop' dedi, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel mitingine ilişkin soru üzerine "Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı" dedi.
Erdoğan'dan CHP eleştirisi: Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar
Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım, benim sorum iç politika ve dış politika ekseninde bir soru. CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek AP ülkelerine çağrıda bulunması ve Brüksel'de miting düzenlemesi Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleme çabası olarak değerlendirilebilir mi? En önemlisi CHP, Türk milleti nezdinde kazanamadığı meşruiyeti Avrupa'da mı arıyor? Ayrıca ilişkili bir soru daha var. Özel, Brüksel'de kendilerine destek vermeyen Avrupalı bazı siyasetçileri işaret ederek “onları da not ediyoruz” şeklinde bir tehditte bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" diye soruldu:
Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz “zırzop” dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı. Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rizemizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz.
Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları: 'Makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil'
Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına dair değerlendirmesi de soruldu Erdoğan'a.
Erdoğan 'konunun üzerine gidileceği' mesajını verdi:
Zaten bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklar, çalma, çırpma durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler var. Bu noktada yargı tarafından verilmiş herhangi bir yakalama kararı vesaire olduğu anda, zaten yargımız gereğini yapar. Bu yerel yönetimler kanununda da var. Bütün bunlar zaten gayrimeşrudur. Bunlarla ilgili olarak da kanunların emri her an yerine gelir ve biz de bunların üzerine kesinlikle gideriz. Çünkü Belediyeler doğrudan millete hizmet etmenin ilk adımıdır. Bu makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil.