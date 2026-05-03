Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
Ankara, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanına ev sahipliği yaparken dev organizasyon nedeniyle 3 Mayıs Pazar günü şehrin ana arterleri ve... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T09:52+0300
Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
Ankara, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanına ev sahipliği yaparken dev organizasyon nedeniyle 3 Mayıs Pazar günü şehrin ana arterleri ve birçok kritik noktası trafiğe kapatılacak.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Başkent’in kalbinde ulaşım rotaları geçici olarak değişiyor. Yarışın güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla 3 Mayıs Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok güzergah araç trafiğine tamamen kapatılacak.
Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neresi?
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Beştepe Caddesi'nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kesimi, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.
Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölümünde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasında kalan kesiminde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmında ve Anıt Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümünde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasında kalan kesiminde, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümünde ve bu yollara bağlanan tüm cadde/sokakların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.