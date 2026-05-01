İşçi Bayramı'nda feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı iki işçi hayatını kaybetti
2026-05-01T15:01+0300
15:01 01.05.2026 (güncellendi: 15:09 01.05.2026)
Ankara'da kontrolden çıkan ve sürücünün hareket halindeyken araçtan atladığı iddia edilen kamyonet kanalizasyon hattında çalışma yapan iki işçiye çarptı. Kazada iki işçi de hayatını kaybetti.
Ankara Çankaya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve sürücünün iddiaya göre hareket halindeyken içinden atladığı kamyonet, kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı. Kazada iki işçi de yaşamını yitirdi.
Sürücü araçtan atladı iddiası
Şemsettin Günaltay Caddesi'nde seyir halindeki özel su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü, iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı.
Yolda çalışma yapıyorlardı
Kamyonet, o sırada kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı.
İşçileri altına alan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirhan ve Ortataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.