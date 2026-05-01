İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
İşçi Bayramı'nda feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı iki işçi hayatını kaybetti
İşçi Bayramı'nda feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı iki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da kontrolden çıkan ve sürücünün hareket halindeyken araçtan atladığı iddia edilen kamyonet kanalizasyon hattında çalışma yapan iki işçiye çarptı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T15:01+0300
2026-05-01T15:09+0300
trafik kazası
ankara
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
hayatını kaybetti
Ankara Çankaya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve sürücünün iddiaya göre hareket halindeyken içinden atladığı kamyonet, kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı. Kazada iki işçi de yaşamını yitirdi.Sürücü araçtan atladı iddiası Şemsettin Günaltay Caddesi'nde seyir halindeki özel su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü, iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı.Yolda çalışma yapıyorlardıKamyonet, o sırada kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı.İşçileri altına alan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirhan ve Ortataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
türki̇ye
ankara
trafik kazası, ankara, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, hayatını kaybetti
trafik kazası, ankara, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, hayatını kaybetti

İşçi Bayramı'nda feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı iki işçi hayatını kaybetti

15:01 01.05.2026 (güncellendi: 15:09 01.05.2026)
Ankara kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
Ankara'da kontrolden çıkan ve sürücünün hareket halindeyken araçtan atladığı iddia edilen kamyonet kanalizasyon hattında çalışma yapan iki işçiye çarptı. Kazada iki işçi de hayatını kaybetti.
Ankara Çankaya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ve sürücünün iddiaya göre hareket halindeyken içinden atladığı kamyonet, kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı. Kazada iki işçi de yaşamını yitirdi.

Sürücü araçtan atladı iddiası

Şemsettin Günaltay Caddesi'nde seyir halindeki özel su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü, iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı.

Yolda çalışma yapıyorlardı

Kamyonet, o sırada kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı.
İşçileri altına alan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirhan ve Ortataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
