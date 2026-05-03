30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durmuştu: İyi haber geldi
30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durmuştu: İyi haber geldi
Yurt dışı ziyareti sırasında kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Oktay Çubuk'tan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
10:16 03.05.2026
© FotoğrafOyuncu Oktay Çubuk
Oyuncu Oktay Çubuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2026
Yurt dışı ziyareti sırasında kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı öğrenildi.
Sürgünler, Ah Nerede, Aşk Ağlatır ve Bir Nefes Daha gibi yapımlarda rol alan oyuncu, işi nedeniyle bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’da aniden fenalaşmış ve kalbi durmuştu.

Oktay Çubuk'un sağlık durumu nasıl?

Acil olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu, doktorların müdahalesiyle hayata döndürülmüş ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, sağlık durumu giderek iyileşen Çubuk’un normal odaya alındığı belirtildi.

Oktay Çubuk kimdir?

1996 yılında İzmir’de doğan Oktay Çubuk, lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü birincilikle kazanan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan “Cennetin Gözyaşları” dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle yaşadı.
