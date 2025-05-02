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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/48-kisinin-yanarak-can-verdigi-odessa-katliaminin-11-yildonumu-1095870473.html
48 kişinin yanarak can verdiği Odessa katliamının 11. yıldönümü
48 kişinin yanarak can verdiği Odessa katliamının 11. yıldönümü
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı sivillerin darbe yanlısı aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürülmesinin... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T15:49+0300
2025-05-02T15:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
odessa
maydan
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odessa katliamı
sendika
moskova
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2 Mayıs 2014'te Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendika Evi katliamının kurbanları Rusya'da çeşitli etkinliklerle anılıyor.Başkent Moskova'da 'Birleşik Rusya Genç Muhafızları' hareketi ile 'Gönüllü Manga' hareketinin 1500'den fazla üyesi 'Odessa. Hatırlıyoruz' etkinliği için Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplandı.Büyükelçilik binası önüne kurbanlarını portrelerini koyan ve alana karanfiller bırakan katılımcılar, kurbanları 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.Odessa sakinleri Sendika Evi'ne çiçek bıraktıTrajedinin yaşandığı Odessa'da kent sakinleri, Sendika Evi'ne giderek bina bahçesinin önüne çiçek bırakıp kurbanları andı.Odessa polisi Sendika Evi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken binanın bulunduğu bölgeye girişlere pasaport ve kimlik kontrolü yapılarak izin verildi.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı Sağ Sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Eski Devlet Başkanı Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermemiş ve o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/rus-ordusu-10-bin-dusman-askerini-oldurdu-su-27-savas-ucagi-ve-10-abd-yapimi-hucumbot-imha-edildi-1095867457.html
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odessa, maydan, kiev, sağ sektör, odessa katliamı, sendika, moskova, rusya
odessa, maydan, kiev, sağ sektör, odessa katliamı, sendika, moskova, rusya

48 kişinin yanarak can verdiği Odessa katliamının 11. yıldönümü

15:49 02.05.2025
© Sputnik / Александр ПолищукUkrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi katliamı
Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi katliamı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Александр Полищук
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Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı sivillerin darbe yanlısı aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti.
2 Mayıs 2014'te Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendika Evi katliamının kurbanları Rusya'da çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Başkent Moskova'da 'Birleşik Rusya Genç Muhafızları' hareketi ile 'Gönüllü Manga' hareketinin 1500'den fazla üyesi 'Odessa. Hatırlıyoruz' etkinliği için Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplandı.

Büyükelçilik binası önüne kurbanlarını portrelerini koyan ve alana karanfiller bırakan katılımcılar, kurbanları 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.

Odessa sakinleri Sendika Evi'ne çiçek bıraktı

Trajedinin yaşandığı Odessa'da kent sakinleri, Sendika Evi'ne giderek bina bahçesinin önüne çiçek bırakıp kurbanları andı.

Odessa polisi Sendika Evi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken binanın bulunduğu bölgeye girişlere pasaport ve kimlik kontrolü yapılarak izin verildi.

Odessa’da ne olmuştu?

Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı Sağ Sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Eski Devlet Başkanı Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermemiş ve o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
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