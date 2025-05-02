https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/48-kisinin-yanarak-can-verdigi-odessa-katliaminin-11-yildonumu-1095870473.html

48 kişinin yanarak can verdiği Odessa katliamının 11. yıldönümü

48 kişinin yanarak can verdiği Odessa katliamının 11. yıldönümü

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı sivillerin darbe yanlısı aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak öldürülmesinin... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

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odessa katliamı

sendika

moskova

rusya

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2 Mayıs 2014'te Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendika Evi katliamının kurbanları Rusya'da çeşitli etkinliklerle anılıyor.Başkent Moskova'da 'Birleşik Rusya Genç Muhafızları' hareketi ile 'Gönüllü Manga' hareketinin 1500'den fazla üyesi 'Odessa. Hatırlıyoruz' etkinliği için Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplandı.Büyükelçilik binası önüne kurbanlarını portrelerini koyan ve alana karanfiller bırakan katılımcılar, kurbanları 1 dakikalık saygı duruşuyla andı.Odessa sakinleri Sendika Evi'ne çiçek bıraktıTrajedinin yaşandığı Odessa'da kent sakinleri, Sendika Evi'ne giderek bina bahçesinin önüne çiçek bırakıp kurbanları andı.Odessa polisi Sendika Evi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken binanın bulunduğu bölgeye girişlere pasaport ve kimlik kontrolü yapılarak izin verildi.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı Sağ Sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Eski Devlet Başkanı Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermemiş ve o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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