https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/viyanada-ukrayna-protestosu-avusturyanin-abden-cikmasi-ve-tarafsizligin-korunmasi-talep-edildi-1105447196.html
Viyana’da Ukrayna protestosu: Avusturya’nın AB’den çıkması ve tarafsızlığın korunması talep edildi
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, hükümetin Ukrayna'ya verdiği destek ve Avrupa Birliği (AB) politikaları protesto edildi; göstericiler, ülkenin AB'den... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T17:16+0300
dünya
avusturya
viyana
protesto
ukrayna
avrupa birliği
ab
nato
rusya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105447019_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_07aa4c66d4403f2cddb37b16ab3f631d.jpg
Avusturya'nın başkenti Viyana'da sokağa dökülen yüzlerce kişi, hükümetin Ukrayna politikasını ve artan hayat pahalılığını protesto etti. Başbakanlık önünde toplanan kalabalık, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ve askeri tarafsızlık statüsünü korumasını talep etti.Başbakanlık binası önünde bir araya gelen protestocular, hükümetin Ukrayna'ya verdiği desteği, Rusya'ya yönelik yaptırımları ve artan hayat pahalılığını hedef aldı. Ellerinde Avusturya'nın tarafsızlığını savunan ve NATO karşıtı sloganlar içeren pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin politikalarını protesto etti.Protesto eyleminde, “Yaptırımlar yerine ucuz yakıt, elektrik, gaz ve gıda”, “Sizin politikanız uğruna donmak istemiyoruz” ve “Tarafsızlık ve barışa evet, NATO’ya hayır” gibi sloganlar dikkat çekti.Mitingin organizatörlerinden Martin Rutter, yaptığı konuşmada "Hiç kimse Avusturyalı vergi mükelleflerinin parasıyla savaş finanse edilsin istemiyor" ifadelerini kullandı. Hükümetin Ukrayna desteğini ve AB politikalarını eleştiren Rutter, ülkenin AB'den ayrılması çağrısını yineledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105447019_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_7841321785e3d55ed56946818c80a70d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
