Viyana’da Ukrayna protestosu: Avusturya’nın AB’den çıkması ve tarafsızlığın korunması talep edildi

Viyana’da Ukrayna protestosu: Avusturya’nın AB’den çıkması ve tarafsızlığın korunması talep edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, hükümetin Ukrayna’ya verdiği destek ve Avrupa Birliği (AB) politikaları protesto edildi; göstericiler, ülkenin AB’den... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T17:16+0300

2026-05-02T17:16+0300

2026-05-02T17:16+0300

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sokağa dökülen yüzlerce kişi, hükümetin Ukrayna politikasını ve artan hayat pahalılığını protesto etti. Başbakanlık önünde toplanan kalabalık, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ve askeri tarafsızlık statüsünü korumasını talep etti.Başbakanlık binası önünde bir araya gelen protestocular, hükümetin Ukrayna'ya verdiği desteği, Rusya'ya yönelik yaptırımları ve artan hayat pahalılığını hedef aldı. Ellerinde Avusturya'nın tarafsızlığını savunan ve NATO karşıtı sloganlar içeren pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin politikalarını protesto etti.Protesto eyleminde, “Yaptırımlar yerine ucuz yakıt, elektrik, gaz ve gıda”, “Sizin politikanız uğruna donmak istemiyoruz” ve “Tarafsızlık ve barışa evet, NATO’ya hayır” gibi sloganlar dikkat çekti.Mitingin organizatörlerinden Martin Rutter, yaptığı konuşmada "Hiç kimse Avusturyalı vergi mükelleflerinin parasıyla savaş finanse edilsin istemiyor" ifadelerini kullandı. Hükümetin Ukrayna desteğini ve AB politikalarını eleştiren Rutter, ülkenin AB'den ayrılması çağrısını yineledi.

avusturya

viyana

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye

avusturya, viyana, protesto, ukrayna, avrupa birliği, ab, nato, rusya, avrupa