Almanya’da 1 Mayıs’ta 360 bini aşkın kişi sokağa çıktı: Mertz’in istifası istendi

Sputnik Türkiye

Almanya’da 1 Mayıs mitinglerine 360 binden fazla kişi katılırken, göstericilerin bir bölümü, ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesildiğini savunarak... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T00:51+0300

Almanya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen miting ve yürüyüşlere 360 bini aşkın kişi katıldı. Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) verilerine göre, “Önce bizim işlerimiz, sonra sizin kârınız” sloganıyla ülke genelinde 413 farklı etkinlik ve gösteride toplam 366 bin 710 kişi meydanlara çıktı.Nürnberg’deki 1 Mayıs mitinginde konuşan DGB Genel Başkanı Yasmin Fahimi, işverenler ile bazı siyasetçilerin yaşanan ekonomik krizin sorumluluğunu sıradan çalışanlara yüklemeye çalıştığını belirterek bu yaklaşımı sert dille eleştirdi. Fahimi, günlük 8 saatlik çalışma süresinin gevşetilmesi ve yasal emeklilik ödemelerinde kesinti planlarına da karşı çıktı.“Çalışma süresi yasasını delenler, işi daha verimli değil, sadece daha zararlı hale getirir. Emeklilik güvenliğinin seviyesine dokunanlar ise büyük bir sosyal çatışma riskini göze alıyor” diyen Fahimi, işçi haklarındaki gerilemeye izin verilmeyeceğini vurguladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, çok sayıda göstericinin ellerinde Başbakan Friedrich Mertz’in istifasını talep eden döviz ve pankartlar taşıdığı görüldü. Mertz’in görevden alınmasını isteyen bir çevrimiçi imza kampanyası ise 1 Mayıs akşamı itibarıyla gereken 150 bin imzaya çok yaklaşarak 133 binden fazla destek topladı.Yılın başında Mertz, kötüleşen ekonomik tablo karşısında Almanlara “daha fazla çalışmalarını” önermiş, bu çıkışı sendikalar ve muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmişti. DGB Başkanı Fahimi, 8 saatlik iş gününü “kırmızı çizgi” olarak nitelendirerek, bu sürenin artırılamayacağını söylemişti.Nisan ortasında RTL ve NTV kanalları adına yapılan bir ankete göre ise, Almanların yüzde 80’i Mertz’in icraatlarından memnun olmadığını belirtmiş; bu oran, şimdiye kadarki en yüksek memnuniyetsizlik seviyesi olarak kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/trumptan-merze-ukrayna-elestirisi-tamamen-etkisiz-1105403904.html

