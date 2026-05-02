Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde arbede çıktı: Kürsüye yürüdüler, salon karıştı

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde salonda arbede çıktı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T13:13+0300

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı. Tutuklu olan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun kürsüde okunmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi. Salon bir anda karışırken toplantıya ara verildi. Tansiyon bir anda yükseldiTBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/atasehir-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-murat-gunes-secildi-1105396096.html

