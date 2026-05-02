Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde arbede çıktı: Kürsüye yürüdüler, salon karıştı
Sputnik Türkiye
Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde salonda arbede çıktı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T12:51+0300
2026-05-02T13:13+0300
türki̇ye
türkiye belediyeler birliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
kavga
arbede
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105441741_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_adea5e62debf78f06e1c5c95696de181.jpg
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı. Tutuklu olan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun kürsüde okunmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi. Salon bir anda karışırken toplantıya ara verildi. Tansiyon bir anda yükseldiTBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/atasehir-belediyesinde-baskanvekili-belli-oldu-murat-gunes-secildi-1105396096.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105441741_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_97457cf467560bf45d2e734e47f204be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye belediyeler birliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, kavga, arbede

12:51 02.05.2026 (güncellendi: 13:13 02.05.2026)
© Arman ÖnalAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© Arman Önal
Abone ol
Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde salonda arbede çıktı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı. Tutuklu olan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun kürsüde okunmak istenmesi üzerine çıkan gerginlikte salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi. Salon bir anda karışırken toplantıya ara verildi.
© Arman ÖnalAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Ankara
© Arman Önal

Tansiyon bir anda yükseldi

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.
Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı.
© Arman ÖnalAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Ankara
© Arman Önal
Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.
Ataşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
POLİTİKA
Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu: Murat Güneş seçildi
30 Nisan, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала