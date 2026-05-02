Türkiye Barolar Birliği harekete geçti: Avukatların paylaşımları yakın takibe alınıyor

Türkiye Barolar Birliği, özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla reklam yapan avukatları mercek altına aldı. Reklam Yasağı İhlalleri Takip Merkezi kuruldu. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla reklam yapan avukatların sayısı artarken Türkiye Barolar Birliği de harekete geçti. Reklam yasağını dikkate almayan avukatların takibi için "Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi" kuruldu. Reklam yasağını ihlal edip etmedikleri takip edilecekTürkiye Barolar Birliği'nce (TBB) beş kişiden oluşan "Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi" kurulmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği değişikliği ile Yönetmeliğe eklenen madde kapsamında, avukatların yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarını kullanırken gerçekleştiği iddia edilen reklam yasağı ihlallerini tespit etmek, Türkiye Barolar Birliğine rapor sunmak ve ihlal iddiası sonrası süreci barolar nezdinde takip etmek amacıyla, beş kişiden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi kuruldu. Reklam yönetmeliğinde hangi maddeler var?Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği'ndeki bazı maddeler şöyle;❗Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında, geçmişteki veya mevcuttaki davaları veya üzerinde çalıştıkları hukuki işi, reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar. ❗Tarafların sözcüsü gibi hareket ederek açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunamazlar.❗Mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunamazlar. ❗Yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarında avukrat ünvanının kullanıldığı durumlarda, özel yaşamlarına ilişkin paylaşımlarında avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyici nitelikte davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.❗Salt ün kazanmaya, kendilerini meslektaşlarının önüne geçirmeye, reklam yoluyla iş elde etmeye yönelik içerikte alan adı kullanamazlar.❗Meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde, çevrimiçi mecralarda ve internet sitelerinin tasarımında veya arama motorları tarafından algılanabilen kodlarında, mesleki faaliyetlerini ön plana çıkarmaya ve arama motorlarında üst sıralarda yer almaya yönelik yönlendirici kod, anahtar sözcük, alt alan adı, sayfa adresi kullanamazlar veya benzeri yöntemler uygulayamazlar.

