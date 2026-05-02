İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Sumud Filosu aktivisti Erdoğmuş: Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik
Sumud Filosu aktivisti Erdoğmuş: Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik

01:01 02.05.2026 (güncellendi: 01:02 02.05.2026)
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Aktivist Halil Erdoğmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Küresel Sumud Filosu aktivisti Halil Erdoğmuş, İsrail müdahalesi sırasında Brezilyalı ve İspanyol iki kişinin alıkonulduğunu ve hayatlarından endişe duyduklarını söyledi.
İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivisti Halil Erdoğmuş, İstanbul’a ulaştıktan sonra yaşadıklarını anlattı.
Erdoğmuş, uluslararası sularda gemilerine İsrail Donanması tarafından müdahale edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Anlamadığımız şekilde birden yabancı askerler geldi. Tahayyül edemedik, İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında, uluslararası sularda bizim gemimizden bizleri alabileceğini o kadar da hayal edemiyorduk. Bazı arkadaşlarımız çok büyük darbeler aldı. Onlar orada, iki tanesi gemide el konuldu. Şu anda onların hayatlarından endişeliyiz, Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımız... Bizi, bir gemi hapishanesine koydular. Orada üç konteynere tıktılar adeta. Her tarafı ıslatmışlardı. Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik.
