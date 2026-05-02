Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy: Avrupa, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir tampon bölge olarak görüyor

Bu nedenle Avrupalılar şu çizgiyi izliyor: biz her şeyi kendimiz yaparız, her şeyi başarırız, sadece zamana ve paraya ihtiyacımız var. Ukrayna ise onlar için bir tampon. Avrupa’da açıkça Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı Avrupa’yı koruyacak bir Avrupa canlı kalkanı olduğu söyleniyor. Bu son derece tehlikeli bir söylem. Kendi güçlerine fazlasıyla inandılar ve bizim tarafımızdan yapılan, özellikle güvenlik konularında ciddi diyalog çağrıları şimdilik karşılık bulmuyor.