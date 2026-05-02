Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy: Avrupa, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir tampon bölge olarak görüyor
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı Rusya'yı 'caydırma' amacıyla bir tampon... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yı Rusya’yı 'caydırma' amacıyla bir tampon bölge olarak gördüğünü söyledi.Avrupalıların AGİT platformlarındaki son açıklamalarında bu durumun görüldüğüne işaret eden Polyanskiy, Amerikalıların yakın zamanda Avrupa’nın askeri gücünü güçlendirmede önemli bir rol oynamayacağı gerçeğini büyük ölçüde kabullenmiş durumda olduklarını ifade etti. Polyanskiy ayrıca Avrupa'da birçoklarının artık Avrupa Birliği’nin askeri bileşeninin, NATO’nun askeri bileşeninden daha güçlü ve daha önemli olması gerektiğine inandığını da ekledi.Polyanskiy açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
© Sputnik / Valeriy ŞarifulinRusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yı Rusya’yı 'caydırma' amacıyla bir tampon bölge olarak gördüğünü belirtti.
Avrupalıların AGİT platformlarındaki son açıklamalarında bu durumun görüldüğüne işaret eden Polyanskiy, Amerikalıların yakın zamanda Avrupa’nın askeri gücünü güçlendirmede önemli bir rol oynamayacağı gerçeğini büyük ölçüde kabullenmiş durumda olduklarını ifade etti. Polyanskiy ayrıca Avrupa'da birçoklarının artık Avrupa Birliği’nin askeri bileşeninin, NATO’nun askeri bileşeninden daha güçlü ve daha önemli olması gerektiğine inandığını da ekledi.
Polyanskiy açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bu nedenle Avrupalılar şu çizgiyi izliyor: biz her şeyi kendimiz yaparız, her şeyi başarırız, sadece zamana ve paraya ihtiyacımız var. Ukrayna ise onlar için bir tampon. Avrupa’da açıkça Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı Avrupa’yı koruyacak bir Avrupa canlı kalkanı olduğu söyleniyor. Bu son derece tehlikeli bir söylem. Kendi güçlerine fazlasıyla inandılar ve bizim tarafımızdan yapılan, özellikle güvenlik konularında ciddi diyalog çağrıları şimdilik karşılık bulmuyor.

Polyanskiy: AGİT, Avrupa güvenliğinde etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya
22 Ocak, 19:33
