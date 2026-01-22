https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/polyanskiy-agit-avrupa-guvenliginde-etkisini-yitirme-riskiyle-karsi-karsiya-1102962986.html

Polyanskiy: AGİT, Avrupa güvenliğinde etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya

Polyanskiy: AGİT, Avrupa güvenliğinde etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, örgütün diyaloğu ve uzlaşı prensibini yeniden tesis edememesi halinde Avrupa’daki güvenlik meselelerine... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T19:33+0300

2026-01-22T19:33+0300

2026-01-22T19:33+0300

dünya

dmitriy polyanskiy

agi̇t

batı

avrupa

ukrayna

kiev

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086392061_0:38:746:457_1920x0_80_0_0_ad0cd9c0c9aa9a8b510303e273befca4.png

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) geleceği konusunda uyarıda bulunan Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, örgütün bir kriz içinde olduğunu belirterek, diyaloğun kalitesinin düştüğünü ve konsensüs ilkesinin ihmal edildiğini söyledi.AGİT Daimi Konseyi’nde konuşan Polyanskiy, teşkilatın propaganda platformuna dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Rus temsilci, AGİT’e üç acil adım önerdi: Örgütün siyasi propaganda amaçlı kullanılmaması, tüm üyelerin endişelerini yansıtan dengeli bir gündem oluşturulması ve kurallara dayalı uzlaşı ilkesine tam saygı.Ukrayna krizine de değinen Polyanskiy, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini destekleyerek barış çabalarını baltaladığını belirtti.Ukrayna’nın Rus sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini söyleyen Polyanskiy, Rusya’nın siyasi çözüm arayışına açık olduğunu ancak Batı dayatmalı sahte barış planlarını kabul etmeyeceğini vurguladı.Teşkilatın çözüm sürecindeki etkisinin kaybolmaması için AGİT’in kendi kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirten Polyanskiy, "Aksi halde örgüt uluslararası güvenlik sahnesinden silinebilir" uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-disisleri-putinin-talimati-uzerine-baris-konseyi-onerisini-inceliyoruz-1102960895.html

batı

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy polyanskiy, agi̇t, batı, avrupa, ukrayna, kiev, rusya