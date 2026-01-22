https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/polyanskiy-agit-avrupa-guvenliginde-etkisini-yitirme-riskiyle-karsi-karsiya-1102962986.html
Polyanskiy: AGİT, Avrupa güvenliğinde etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) geleceği konusunda uyarıda bulunan Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, örgütün bir kriz içinde olduğunu belirterek, diyaloğun kalitesinin düştüğünü ve konsensüs ilkesinin ihmal edildiğini söyledi.AGİT Daimi Konseyi’nde konuşan Polyanskiy, teşkilatın propaganda platformuna dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Rus temsilci, AGİT’e üç acil adım önerdi: Örgütün siyasi propaganda amaçlı kullanılmaması, tüm üyelerin endişelerini yansıtan dengeli bir gündem oluşturulması ve kurallara dayalı uzlaşı ilkesine tam saygı.Ukrayna krizine de değinen Polyanskiy, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini destekleyerek barış çabalarını baltaladığını belirtti.Ukrayna’nın Rus sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini söyleyen Polyanskiy, Rusya’nın siyasi çözüm arayışına açık olduğunu ancak Batı dayatmalı sahte barış planlarını kabul etmeyeceğini vurguladı.Teşkilatın çözüm sürecindeki etkisinin kaybolmaması için AGİT’in kendi kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirten Polyanskiy, "Aksi halde örgüt uluslararası güvenlik sahnesinden silinebilir" uyarısında bulundu.
2026
Polyanskiy: AGİT, Avrupa güvenliğinde etkisini yitirme riskiyle karşı karşıya
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) geleceği konusunda uyarıda bulunan Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, örgütün bir kriz içinde olduğunu belirterek, diyaloğun kalitesinin düştüğünü ve konsensüs ilkesinin ihmal edildiğini söyledi.
AGİT Daimi Konseyi’nde konuşan Polyanskiy, teşkilatın propaganda platformuna dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
AGİT, iç çatışmalar yerine yapıcı diyaloğa dönerek Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden tesisi için önemli bir rol oynayabilir.
Rus temsilci, AGİT’e üç acil adım önerdi: Örgütün siyasi propaganda amaçlı kullanılmaması, tüm üyelerin endişelerini yansıtan dengeli bir gündem oluşturulması ve kurallara dayalı uzlaşı ilkesine tam saygı.
Ukrayna krizine de değinen Polyanskiy, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini destekleyerek barış çabalarını baltaladığını belirtti.
Batı, Ukrayna’yı kullanılıp ve gözden çıkarılacak bir kaynak gibi görüyor.
Ukrayna’nın Rus sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini söyleyen Polyanskiy, Rusya’nın siyasi çözüm arayışına açık olduğunu ancak Batı dayatmalı sahte barış planlarını kabul etmeyeceğini vurguladı.
Bu sürecin, Kiev rejimini yapay olarak destekleyen kirli şemalarla değiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Ayrıca, Ukrayna'nın militarizasyonunu, Rusofobik niteliğinin sürdürülmesini ya da batılı askeri varlığın pekiştirilmesini öngören herhangi bir sahte barış planını kabul etmeyeceğiz.
Teşkilatın çözüm sürecindeki etkisinin kaybolmaması için AGİT’in kendi kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirten Polyanskiy, "Aksi halde örgüt uluslararası güvenlik sahnesinden silinebilir" uyarısında bulundu.