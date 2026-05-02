Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/nikzad-hurmuz-bogazi-uluslararasi-bir-deniz-yolu-degil-iranin-dogal-hakki-atom-bombasidir--1105435751.html
Nikzad: Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz yolu değil; İran'ın doğal hakkı, 'atom bombası'dır
Nikzad: Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz yolu değil; İran'ın doğal hakkı, 'atom bombası'dır
Sputnik Türkiye
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'nı İran'ın 'atom bombası' olarak tanımladı.
2026-05-02T00:09+0300
2026-05-02T00:09+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇srail
tasnim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
00:09 02.05.2026
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© AA
Abone ol
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'nı İran'ın 'atom bombası' olarak nitelendirdi.
İran haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre Nikzad, "Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz yolu değil; İran'ın doğal hakkı, 'atom bombası'dır ve biz haklı yerimizde dimdik duruyoruz" dedi.
İran basını, “ABD ile yürütülecek müzakereler için son teklifin Pakistanlı arabuluculara iletildiğini” duyurmuş, İran’ın bu öneriyi aktarması beklenirken, gelişme savaşın seyri açısından bugün kritik bir adım olarak değerlendiriliyordu. Trump ise söz konusu tekliften 'memnun olmadığını' ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала