Nikzad: Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz yolu değil; İran'ın doğal hakkı, 'atom bombası'dır
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’nı İran’ın 'atom bombası' olarak tanımladı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T00:09+0300
İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı'nı İran'ın 'atom bombası' olarak nitelendirdi.İran haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre Nikzad, "Hürmüz Boğazı uluslararası bir deniz yolu değil; İran'ın doğal hakkı, 'atom bombası'dır ve biz haklı yerimizde dimdik duruyoruz" dedi.İran basını, “ABD ile yürütülecek müzakereler için son teklifin Pakistanlı arabuluculara iletildiğini” duyurmuş, İran’ın bu öneriyi aktarması beklenirken, gelişme savaşın seyri açısından bugün kritik bir adım olarak değerlendiriliyordu. Trump ise söz konusu tekliften 'memnun olmadığını' ifade etti.
