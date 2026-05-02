https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/kuba-devlet-baskani-canelden-abd-baskani-trumpa-yanit-teslimiyet-bulamayacak-1105448342.html
Küba Devlet Başkanı Canel'den ABD Başkanı Trump'a yanıt: 'Teslimiyet bulamayacak'
Küba Devlet Başkanı Canel'den ABD Başkanı Trump'a yanıt: 'Teslimiyet bulamayacak'
Sputnik Türkiye
Küba Devlet Başkanı Canel yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'a yanıt vererek hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağının altını çizdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T21:42+0300
2026-05-02T21:42+0300
2026-05-02T21:42+0300
poli̇ti̇ka
abd
miguel diaz canel
donald trump
küba
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070388234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebdef7cab193a720761fdfd1888f7c68.jpg
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da 'kısa sürede yönetimi devralacakları' yönündeki açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak" yanıtını verdi.ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini 'tehlikeli' ve 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.Canel, şunları kaydetti:
küba
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070388234_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_6bfebd44e65f4e9094c56ff66cb9c767.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, miguel diaz canel, donald trump, küba, abd
abd, miguel diaz canel, donald trump, küba, abd
Küba Devlet Başkanı Canel'den ABD Başkanı Trump'a yanıt: 'Teslimiyet bulamayacak'
Küba Devlet Başkanı Canel yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'a yanıt vererek hiçbir saldırganın Küba'da teslimiyet bulamayacağının altını çizdi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da 'kısa sürede yönetimi devralacakları' yönündeki açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak" yanıtını verdi.
ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini 'tehlikeli' ve 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Canel, şunları kaydetti:
Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak.