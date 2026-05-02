İstanbul'da kayınvalidesinin vurduğu gelini hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gelinini silahla vurarak öldüren kayınvalide gözaltına alındı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T14:56+0300
Şişli Kurtuluş'ta bir apartmanda yaşanan olayda, kayınvalidesinin silahla vurduğu gelini hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayınvalide gözaltındaKurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
kadın cinayeti, gelin, kayınvalide
