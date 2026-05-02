Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/bursadaki-avukat-cinayetinde-5-tutuklama-1105440125.html
Bursa’daki avukat cinayetinde 5 tutuklama
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheliden 5'i... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T11:49+0300
2026-05-02T11:49+0300
türki̇ye
bursa
avukat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105440176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_036ad65b703a62288033aa10a984b8aa.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/turkiye-barolar-birligi-harekete-gecti-avukatlarin-paylasimlari-yakin-takibe-aliniyor-1105439939.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105440176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11f4db0a6dc4230ee7301c60733d3fd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:49 02.05.2026
Bursa'da avukatın öldürüldüğü, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
© AA / Semih Şahin
Abone ol
Bursa’nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe’nin hayatını kaybettiği, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Bursa Gürsu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti, ablası Elif Çalışkan yaralandı.
29 Nisan’da Ağaköy Mahallesi’nde bir araçtan açılan ateş sonucu gerçekleşen olay, kentte büyük yankı uyandırdı.

5 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan:
Hakkı Ç. “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs”
A.Ç. ve E.Ü “suça azmettirme”
S.S. “suçluya yardım etme”
H.S. ise “suçluyu kayırma” suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler V.A. ve F.U ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağaköy Mahallesi’nde 16 AGB 45 plakalı araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Hatice Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Kocaefe’nin cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yaralı ablanın tedavisi sürüyor

Saldırıda yaralanan Elif Çalışkan’ın tedavisi devam ediyor.
İlk olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çalışkan’ın, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
TÜRKİYE
Türkiye Barolar Birliği harekete geçti: Avukatların paylaşımları yakın takibe alınıyor
11:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала