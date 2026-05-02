Bursa’daki avukat cinayetinde 5 tutuklama

Bursa'nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheliden 5'i... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T11:49+0300

Bursa Gürsu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti, ablası Elif Çalışkan yaralandı.29 Nisan’da Ağaköy Mahallesi’nde bir araçtan açılan ateş sonucu gerçekleşen olay, kentte büyük yankı uyandırdı.5 şüpheli tutuklandıOlayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan:Diğer şüpheliler V.A. ve F.U ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ağaköy Mahallesi’nde 16 AGB 45 plakalı araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Hatice Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Kocaefe’nin cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.Yaralı ablanın tedavisi sürüyorSaldırıda yaralanan Elif Çalışkan’ın tedavisi devam ediyor.İlk olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çalışkan’ın, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

