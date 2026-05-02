İranlı komutan: 'ABD ile yeni çatışma ihtimali var'
İranlı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, ABD ile yeni bir savaş ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Tahran yönetimi, ordunun “tam teyakkuzda” olduğunu açıkladı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
İranlı üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İran ile ABD arasında yeni bir savaş ihtimali olduğunu söyledi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Esedi, ülkesinin her türlü askeri tehdide karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.
ABD'nin tehditlerine ve bölgedeki hareketliliğine işaret eden Esedi, şu ifadeleri kaydetti:
İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcuttur ve kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını göstermiştir.
Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda.
Amerikalı yetkililerin eylemleri ve açıklamaları çoğunlukla medya odaklıdır. Öncelikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek, ikincisi ise kendilerinin oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak içindir.