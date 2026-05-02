İran'da 250'den fazla kişinin mal varlığına ülke güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle el konuldu
Tahran Savcılığı, İran'ın güvenliğini tehlikeye atan 250'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu bildirdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Tahran Savcılığı'nın 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koyduğu dile getirildi.Söz konusu kişilerin, 'ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili' olduğu öne sürüldü.Tahran Savcısı Ali Salihi yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/iran-biz-teklifimizi-sunduk-top-artik-abdnin-sahasinda-1105447975.html
