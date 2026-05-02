https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/iran-biz-teklifimizi-sunduk-top-artik-abdnin-sahasinda-1105447975.html
İran: Biz teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında
İran: Biz teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi yaptığı açıklamada, teklif sunduklarını belirterek artık topun ABD'nin sahasında olduğunu dile getirdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T19:37+0300
2026-05-02T19:37+0300
2026-05-02T19:37+0300
poli̇ti̇ka
kazım garibabadi
abd
pakistan
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu teklif hakkında, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” dedi.İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandıİran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.
abd
pakistan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazım garibabadi , abd, pakistan, i̇ran
kazım garibabadi , abd, pakistan, i̇ran
İran: Biz teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi yaptığı açıklamada, teklif sunduklarını belirterek artık topun ABD'nin sahasında olduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu teklif hakkında, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” dedi.
İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.
Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandı
İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.