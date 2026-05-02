İran: Biz teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi yaptığı açıklamada, teklif sunduklarını belirterek artık topun ABD'nin sahasında olduğunu dile getirdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T19:37+0300

poli̇ti̇ka

kazım garibabadi

abd

pakistan

i̇ran

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu teklif hakkında, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” dedi.İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandı​​​​​​​İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

