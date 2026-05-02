Efsane şampiyon Alex Zanardi hayatını kaybetti: Mücadelesiyle örnek olmuştu
Efsane şampiyon Alex Zanardi hayatını kaybetti: Mücadelesiyle örnek olmuştu
Formula 1 eski pilotu olan paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
Formula 1 eski pilotu olan ve geçirdiği motosiklet kazasında iki bacağını da kaybettikten sonra para bisikletçi olarak birçok yarışta şampiyon olan Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.Mücadeleden hiç vazgeçmediAlmanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.
formula 1 (f1), hayatını kaybetti, paralimpik, alex zanardi
formula 1 (f1), hayatını kaybetti, paralimpik, alex zanardi

Efsane şampiyon Alex Zanardi hayatını kaybetti: Mücadelesiyle örnek olmuştu

Alex Zanardi sosyal medya
 Alex Zanardi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Formula 1 eski pilotu olan paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Formula 1 eski pilotu olan ve geçirdiği motosiklet kazasında iki bacağını da kaybettikten sonra para bisikletçi olarak birçok yarışta şampiyon olan Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Mücadeleden hiç vazgeçmedi

Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.
Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.
