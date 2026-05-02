Alperen Şengün 'double double' yaptı ama Rockets elendi: Lakers yarı finalde
Alperen Şengün 'double double' yaptı ama Rockets elendi: Lakers yarı finalde
NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 4-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün performansı elenmeyi engelleyemedi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T11:00+0300
2026-05-02T11:00+0300
2026-05-02T11:00+0300
NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets’ı 98-78 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.Serinin 6. maçında etkili bir savunma ortaya koyan Lakers, Rockets’ı sezonun en düşük skorlarından birinde tutarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla öne çıkarken, Rui Hachimura 21 sayı kaydetti. Deandre Ayton ise 16 ribauntla pota altında etkili oldu.Houston Rockets cephesinde ise milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı ve 11 ribauntla “double double” yaparak takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak bu performans, Rockets’ın elenmesini engelleyemedi. Takımda Amen Thompson 18, Tari Eason ise 14 sayı üretti.Öte yandan Doğu Konferansı’nda Detroit Pistons, Orlando Magic’i 93-79 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi. Bir diğer karşılaşmada Toronto Raptors, uzatmada Cleveland Cavaliers’ı 112-110 mağlup ederek seriyi 3-3’e taşıdı.
lebron james, alperen şengün, orlando, cleveland, houston rockets, nba, los angeles lakers
lebron james, alperen şengün, orlando, cleveland, houston rockets, nba, los angeles lakers
Alperen Şengün 'double double' yaptı ama Rockets elendi: Lakers yarı finalde
NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, Houston Rockets’ı 4-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün performansı elenmeyi engelleyemedi.
NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets’ı 98-78 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Serinin 6. maçında etkili bir savunma ortaya koyan Lakers, Rockets’ı sezonun en düşük skorlarından birinde tutarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.
Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla öne çıkarken, Rui Hachimura 21 sayı kaydetti. Deandre Ayton ise 16 ribauntla pota altında etkili oldu.
Houston Rockets cephesinde ise milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı ve 11 ribauntla “double double” yaparak takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak bu performans, Rockets’ın elenmesini engelleyemedi. Takımda Amen Thompson 18, Tari Eason ise 14 sayı üretti.
Öte yandan Doğu Konferansı’nda Detroit Pistons, Orlando Magic’i 93-79 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi. Bir diğer karşılaşmada Toronto Raptors, uzatmada Cleveland Cavaliers’ı 112-110 mağlup ederek seriyi 3-3’e taşıdı.