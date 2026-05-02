‘Çekya, Ukrayna’ya mühimmat sevkiyatını gizli uluslararası ağ üzerinden yönetiyor’
Sputnik Türkiye
Welt gazetesi, Çekya’nın Ukrayna’ya topçu mühimmatı sevkiyatında kilit bir koordinasyon rolü oynadığını, mühimmatın Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki aracılar... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T22:38+0300
Alman Welt gazetesine göre Çekya, Başbakan Andrej Babis'in seçim vaatlerine rağmen, Ukrayna'ya topçu mühimmatı tedarikini gizli bir uluslararası ağ üzerinden koordine etmeye devam ediyor. Finansmanı büyük ölçüde Avrupalı ortaklar tarafından sağlanan girişim, gizli kanallar ve aracılarla yürütülüyor.Gazeteye göre, diplomatlar ve silah tüccarlarının dahil olduğu bu gizli operasyonla, takip edilmesi zor güzergahlar üzerinden Ukrayna için mühimmat satın alınıyor. Tedarikçiler arasında Ukrayna'daki çatışmayla açıkca anılmak istemeyen Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan ülkeler de bulunuyor.Haberde, Başbakan Babis'in seçimleri kazanması halinde "pahalı ve şeffaf olmadığı" gerekçesiyle girişimi durduracağını açıkladığı, ancak hem uluslararası ortakların hem de girişimdeki katılımcıların baskısıyla Prag'ın koordinatör rolünü sürdürdüğü belirtildi.Finansmanın büyük kısmını Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri sağlarken, Çekya'nın kendi katkısının yüzde 2-3 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.Welt’e göre, 2024 yılında Ukrayna'nın kullandığı büyük kalibreli mühimmatın yaklaşık yarısı bu girişim sayesinde temin edildi. Operasyonun, Soğuk Savaş döneminden kalma küresel bir iletişim ağına sahip sınırlı sayıda kişi tarafından Prag'dan koordine edildiği de haberde yer aldı.
