Yasa dışı bahis operasyonunda 11 gözaltı: Paraları ATM'den çekmişler

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri ATM'lerden düzenli... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerin finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'lerden nakit çekim işlemleri gerçekleştirilerek paraların transferine aracılık edildiğini belirledi.Şüphelilerin Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli olarak para çektiği, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip ettiği tespit edildi.Banka hesaplarında toplam 123 milyon lira para hareketi olduğu belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

