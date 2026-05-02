Avrupa’daki gaz rezervleri beş yılın en düşük seviyesine geriledi
Avrupa’daki gaz rezervleri beş yılın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Avrupa'daki gaz rezervleri, Nisan ayı sonuçlarına göre beş yılın en düşük seviyesine indi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T16:25+0300
2026-05-02T16:25+0300
2026-05-02T16:25+0300
Avrupa’da yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranı Nisan sonu itibarıyla yüzde 32.73’e geriledi. Söz konusu bu oran, Avrupa Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği’nin verilerine göre en beş yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.Avrupa Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği verilerine göre, Avrupa’daki UGS doluluk oranı Nisan ayı sonunda yüzde 32.73 olarak gerçekleşti. Söz konusu bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 39,52 olarak kayıtlara geçmişti. 2024 yılında ise yüzde 62.44, 2023 yılında yüzde 59.73’e, 2022 yılında ise yüzde 33.47’ye olarak kaydedilmişti.Gazprom daha önce, Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerinin kritik derecede düşük doluluk seviyesine ilişkin durumun kötüleştiğini ve bunun ilerleyen dönemde depoların kışa hazırlanması sürecinde zorluklar yaratacağını ve ayrıca gaz piyasasında ek belirsizliklere yol açacağını bildirmişti.
avrupa, gazprom, gaz
Avrupa’daki gaz rezervleri beş yılın en düşük seviyesine geriledi
Avrupa’daki gaz rezervleri, Nisan ayı sonuçlarına göre beş yılın en düşük seviyesine indi.
Avrupa’da yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranı Nisan sonu itibarıyla yüzde 32.73’e geriledi. Söz konusu bu oran, Avrupa Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği’nin verilerine göre en beş yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
Avrupa Gaz Altyapısı Operatörleri Birliği verilerine göre, Avrupa’daki UGS doluluk oranı Nisan ayı sonunda yüzde 32.73 olarak gerçekleşti. Söz konusu bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 39,52 olarak kayıtlara geçmişti. 2024 yılında ise yüzde 62.44, 2023 yılında yüzde 59.73’e, 2022 yılında ise yüzde 33.47’ye olarak kaydedilmişti.
Gazprom daha önce, Avrupa’daki yer altı gaz depolama tesislerinin kritik derecede düşük doluluk seviyesine ilişkin durumun kötüleştiğini ve bunun ilerleyen dönemde depoların kışa hazırlanması sürecinde zorluklar yaratacağını ve ayrıca gaz piyasasında ek belirsizliklere yol açacağını bildirmişti.