Ankara'da yarın bu yollar kapalı olacak
Ankara’da düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren birçok ana arter trafiğe kapatılacak. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında yarın kent genelinde geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kapatmalar sabah saat 06.00’dan itibaren başlayacak.
Belirlenen güzergahlarda çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.
Ana arterlerde yoğun kapanma
Kapatılacak yollar arasında başkentin önemli ulaşım noktaları yer alıyor:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
(Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Alparslan Türkeş Caddesi arası)
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
(Mevlana Bulvarı - Anadolu Bulvarı arası)
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
(Strazburg Caddesi Kavşağı - Anadolu Meydanı arası)
Beştepe Caddesi
(Söğütözü - Alparslan Türkeş arası)
Alparslan Türkeş Caddesi
(Cumhurbaşkanlığı Bulvarı - Mevlana Bulvarı arası)
Bahriye Üçok Caddesi
(Mevlana Bulvarı - Mareşal Fevzi Çakmak arası)
Diğer kapanacak güzergahlar
Ayrıca birçok cadde ve bağlantı yolu da trafiğe kapatılacak:
Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
Bu yolların yanı sıra, söz konusu güzergahlara bağlanan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.