Trump’tan Merz’e Ukrayna eleştirisi: Tamamen etkisiz

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna krizinin çözümünde "tamamen etkisiz" kaldığını belirterek, Berlin'in İran yerine...

2026-04-30T17:30+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e, İran yerine Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne daha fazla odaklanması tavsiyesinde bulundu. Trump, Alman Başbakanın bu konuda şimdiye kadar "tamamen etkisiz" kaldığını vurguladı.Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Merz’in önceliklerini yanlış belirlediğini belirterek, “Almanya Başbakanı, şimdiye kadar tamamen etkisiz olduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine daha fazla zaman ayırmalı ve ve kendi felç olmuş Almanya'sındaki durumu düzeltmeye odaklanmalı, İran’daki nükleer tehdidi ortadan kaldıranların işine karışmaya ise daha az zaman harcamalı” ifadesini kullandı.

