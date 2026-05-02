Almanya, Litvanya’da tank tugayı kuruyor: 5 bin asker NATO’nun doğu kanadına kaydırılacak
Sputnik Türkiye
Almanya’nın, NATO’nun doğu kanadındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Litvanya’da yeni bir tank tugayı oluşturduğu ve bu kapsamda önemli miktarda kuvvet ve... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T20:18+0300
Bild gazetesine göre Almanya, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme taahhüdü kapsamında, Litvanya’da 45. Tank Tugayı’nı kuruyor. Berlin, bu amaçla "her ne pahasına olursa olsun" tüm imkanlarını seferber ederken, yaklaşık 5 bin askerden oluşacak tugayın 2027'ye kadar tam operasyonel hale gelmesi planlanıyor.
Gazetenin haberine göre, “45’inci Tank Tugayı” adı verilen birliğin karargahı Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta kuruldu. Gazete, “Bundeswehr’de sabit olmayan ne varsa yeni tugaya aktarılıyor” ifadesiyle Almanya’nın bu projeye verdiği önemi vurguladı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un kararıyla yaklaşık 5 bin Alman askerinin NATO’nun doğu kanadına kaydırılmasının öngörüldüğü, tugayın komutasının ise 50 yaşındaki Tuğgeneral Christoph Huber’e verildiği belirtildi.
Bild’e konuşan Huber, “NATO’ya ve güçlerimize sonsuz bir inancım var. NATO’nun doğu kanadında Alman halkının özgürlük ve haklarını cesurca savunmak için hayatımızı vermeye hazırız. Tugayın 2027 yılına kadar tam muharip kapasiteye ulaşmasını planlıyoruz. Her bir santimi savunacağız” ifadelerini kullandı.
Bild’in aktardığına göre Almanya, Litvanya’ya planlanandan daha hızlı şekilde personel ve teçhizat sevk ediyor; daha önce taşınması öngörülmeyen unsurlar da ülkeye gönderiliyor. Berlin’in, Litvanya’ya 2027 sonuna kadar tam muharip bir tugay konuşlandırma taahhüdünü “her ne pahasına olursa olsun” yerine getirmekte kararlı olduğu ifade edildi.
Bununla birlikte projeye çeşitli zorlukların da eşlik ettiği kaydedildi. Haberde, özellikle Skyranger hava savunma sistemleri gibi bazı silah sistemlerinin tedarikindeki gecikmeler nedeniyle birliğin insansız hava araçlarına karşı kırılgan olduğuna dikkat çekildi. Bu eksikliği geçici olarak telafi etmek için dronlara karşı hafif silah kullanımını da içeren alternatif yöntemlere başvurulduğu belirtildi.
Ayrıca, Bundeswehr’in personel sıkıntısı çektiği, özellikle alt kademelerde asker alımının hedeflerin gerisinde kaldığı ifade edildi. Habere göre, Alman makamları askerleri Litvanya’ya taşınmaya teşvik etmek için mali teşvikler ve vergi avantajları sunarak personel açığını kapatmaya çalışıyor.