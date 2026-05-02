AKOM ve Meteoroloji uyardı: İstanbul’da 4 gün yağış var

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyardı. Güney kesimlerde kuvvetli sağanak beklenirken 14 il için sarı kodlu uyarı verildi... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T10:24+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu değerlendirmesinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Bugün ve yarın yurdun büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların, özellikle güney kesimlerde etkisini artıracağı belirtildi.Bazı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyorYağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Öte yandan İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile birlikte birçok ilde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.14 il için sarı kodlu uyarıMGM, 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.📌 Kuvvetli kar ve sağanak beklenen iller:Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Kastamonu, Samsun, Sinop📌 Kuvvetli sağanak uyarısı yapılan iller:Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, BatmanSıcaklıklar batıda sert düşecekYurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle batı kesimlerde 6-10 derece düşmesi bekleniyor.Bu düşüşle birlikte hissedilir bir soğuma yaşanacağı ifade ediliyor.AKOM’dan İstanbul İçin UyarıAKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi için ayrıca uyarıda bulundu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altındadır. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 4-6°C birden azalacağı; beraberinde aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor."

