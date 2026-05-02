https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/abdden-orta-doguya-milyarlarca-dolarlik-silah-satisi-onayi-1105440766.html
ABD’den Orta Doğu’ya milyarlarca dolarlık silah satışı onayı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail başta olmak üzere Orta Doğu’daki bazı ülkelere toplam milyarlarca dolarlık silah satışına onay verdi. İsrail’e yapılacak satış... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T12:08+0300
dünya
abd
i̇srail
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104137417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf58abc4ba1b41a3795037727617803b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104137417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aeee9db177e8c845322b4f8b370df2f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail başta olmak üzere Orta Doğu’daki bazı ülkelere toplam milyarlarca dolarlık silah satışına onay verdi. İsrail’e yapılacak satış için “acil durum” gerekçesiyle Kongre süreci devre dışı bırakıldı.
ABD, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik yeni silah satışlarına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik milyarlarca dolarlık savunma ekipmanı satışının kabul edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, İsrail’e yaklaşık 992,4 milyon dolar değerinde Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (APKWS) ve ilgili ekipmanların satışı onaylandı. Bu satışın ana yüklenicisinin BAE Systems olacağı belirtildi.
ABD yönetimi, İsrail’e yapılacak bu satışın “acil bir durum” kapsamında değerlendirildiğini ve bu nedenle Silah İhracatı Kontrol Kanunu’nun 36(b) maddesi uyarınca Kongre inceleme şartlarından feragat edildiğini duyurdu.
Diğer yandan, Katar için yaklaşık 4,01 milyar dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemi ekipmanlarının satışına onay verildi. Ayrıca Katar’a yaklaşık 992 milyon dolarlık APKWS sisteminin de satılması planlanıyor.
Kuveyt’e ise 2,5 milyar dolar değerinde Entegre Muharebe Komuta Sistemi satışının onaylandığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de yaklaşık 147,6 milyon dolar değerinde APKWS sistemi satışına yeşil ışık yakıldığı ifade edildi.