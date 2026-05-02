ABD’den Orta Doğu’ya milyarlarca dolarlık silah satışı onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'daki bazı ülkelere toplam milyarlarca dolarlık silah satışına onay verdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T12:08+0300

ABD, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik yeni silah satışlarına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik milyarlarca dolarlık savunma ekipmanı satışının kabul edildiği bildirildi.Açıklamaya göre, İsrail’e yaklaşık 992,4 milyon dolar değerinde Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (APKWS) ve ilgili ekipmanların satışı onaylandı. Bu satışın ana yüklenicisinin BAE Systems olacağı belirtildi.ABD yönetimi, İsrail’e yapılacak bu satışın “acil bir durum” kapsamında değerlendirildiğini ve bu nedenle Silah İhracatı Kontrol Kanunu’nun 36(b) maddesi uyarınca Kongre inceleme şartlarından feragat edildiğini duyurdu.Diğer yandan, Katar için yaklaşık 4,01 milyar dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemi ekipmanlarının satışına onay verildi. Ayrıca Katar’a yaklaşık 992 milyon dolarlık APKWS sisteminin de satılması planlanıyor.Kuveyt’e ise 2,5 milyar dolar değerinde Entegre Muharebe Komuta Sistemi satışının onaylandığı bildirildi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de yaklaşık 147,6 milyon dolar değerinde APKWS sistemi satışına yeşil ışık yakıldığı ifade edildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

