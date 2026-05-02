Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/abdde-anket-sonucu-cogunluk-irana-guc-kullanimini-hata-olarak-goruyor-1105444202.html
ABD’de anket sonucu: Çoğunluk İran’a güç kullanımını 'hata' olarak görüyor
ABD’de anket sonucu: Çoğunluk İran’a güç kullanımını 'hata' olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Ipsos, ABC News ve The Washington Post tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 61’i İran’a karşı askeri güç kullanılmasına karşı çıkıyor. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T13:55+0300
2026-05-02T13:55+0300
dünya
abd
donald trump
abc news
the washington post
ipsos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104590729_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_ff39fd133898d9ca22aec45287cb06c7.jpg
ABD’de kamuoyunun İran politikalarına bakışını ortaya koyan yeni bir anket yayımlandı. Ipsos, ABC News ve The Washington Post iş birliğiyle 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 560 kişi katıldı.Ankete göre, katılımcıların yüzde 61’i ABD’nin İran’a karşı askeri güç kullanmasının “hata” olduğunu düşünüyor. Yüzde 36’lık kesim bu yaklaşımı “doğru bir karar” olarak değerlendirirken, yüzde 3’ü ise görüş belirtmedi.Katılımcıların önemli bir bölümü, Donald Trump yönetiminin İran politikalarında İsrail’in etkili olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52’si İsrail’in bu süreçte “çok fazla etkisi” olduğunu ifade ederken, yüzde 37’si etkiyi “yeterli seviyede”, yüzde 7’si ise “çok az” olarak değerlendirdi.Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise diplomasiye yönelik destek oldu. Katılımcıların yüzde 48’i, ABD için dezavantajlı olsa bile İran ile bir barış anlaşmasının kabul edilmesi gerektiğini savundu.Ayrıca ankete katılanların yüzde 56’sı, İran’a yönelik saldırıların ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerini zayıflattığını ifade etti.Trump'a destek düşüyorSon zamanlarda ABD'de yapılan anketlerde, Trump'ın kazandığı eyaletlerden bazıları dahil, ABD Başkanına olan desteklerin azaldığı görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan aralarında American Research Grubu ve AP-NORC'nin de bulunduğu birçok anket, Trump'ın onay oranını yüzde 32 ile yüzde 36 arasında gösterirken, ABD başkanını onaylamayanların oranı yüzde 67'ye kadar çıktı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104590729_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_25cc2e107da60d458c7a69d17e362695.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abc news, the washington post, ipsos
abd, donald trump, abc news, the washington post, ipsos

ABD’de anket sonucu: Çoğunluk İran’a güç kullanımını 'hata' olarak görüyor

13:55 02.05.2026
© AA / Lokman Vural ElibolABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi
ABD'nin büyük metropollerinde 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© AA / Lokman Vural Elibol
Abone ol
Ipsos, ABC News ve The Washington Post tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 61’i İran’a karşı askeri güç kullanılmasına karşı çıkıyor.
ABD’de kamuoyunun İran politikalarına bakışını ortaya koyan yeni bir anket yayımlandı. Ipsos, ABC News ve The Washington Post iş birliğiyle 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 560 kişi katıldı.
Ankete göre, katılımcıların yüzde 61’i ABD’nin İran’a karşı askeri güç kullanmasının “hata” olduğunu düşünüyor. Yüzde 36’lık kesim bu yaklaşımı “doğru bir karar” olarak değerlendirirken, yüzde 3’ü ise görüş belirtmedi.
Katılımcıların önemli bir bölümü, Donald Trump yönetiminin İran politikalarında İsrail’in etkili olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52’si İsrail’in bu süreçte “çok fazla etkisi” olduğunu ifade ederken, yüzde 37’si etkiyi “yeterli seviyede”, yüzde 7’si ise “çok az” olarak değerlendirdi.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise diplomasiye yönelik destek oldu. Katılımcıların yüzde 48’i, ABD için dezavantajlı olsa bile İran ile bir barış anlaşmasının kabul edilmesi gerektiğini savundu.
Ayrıca ankete katılanların yüzde 56’sı, İran’a yönelik saldırıların ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerini zayıflattığını ifade etti.

Trump'a destek düşüyor

Son zamanlarda ABD'de yapılan anketlerde, Trump'ın kazandığı eyaletlerden bazıları dahil, ABD Başkanına olan desteklerin azaldığı görülüyor.
Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan aralarında American Research Grubu ve AP-NORC'nin de bulunduğu birçok anket, Trump'ın onay oranını yüzde 32 ile yüzde 36 arasında gösterirken, ABD başkanını onaylamayanların oranı yüzde 67'ye kadar çıktı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
EKONOMİ
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала