ABD, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekecek
ABD'nin, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekeceği bildiriliyor. Batı basınının Pentagon'a dayandırdığı habere göre, bu karar Trump ile Avrupa arasında İran... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T02:04+0300
00:57 02.05.2026 (güncellendi: 02:04 02.05.2026)
ABD'nin, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekeceği bildiriliyor. Batı basınının Pentagon'a dayandırdığı habere göre, bu karar Trump ile Avrupa arasında İran savaşı konusunda derinleşen bir anlaşmazlık nedeniyle alındı.
ABD, Almanya’daki yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararı aldı. Kararın Almanya'nın İran'daki savaş konusundaki tutumu olduğu belirtildi.
Reuters, ismi açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde yetkilinin, son dönemde Almanya’dan gelen açıklamaları 'uygunsuz ve faydasız' olarak nitelendirerek, geri çekilmenin önümüzdeki 6-12 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.
Plan kapsamında Almanya’daki bir tugay muharebe birliği ülkeden ayrılacak, ayrıca daha önce konuşlandırılması planlanan uzun menzilli ateş destek taburu da gönderilmeyecek.
Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell, ise bu kararı doğrulayarak, şu açıklamayı yaptı:
Savaş Bakanı, Almanya'dan yaklaşık 5.000 askerin çekilmesini emretti. Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri varlığının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki gereksinimler ve koşullar dikkate alınarak alındı. Çekilmenin önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz
Trump, bu hafta başında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşadığı tartışmanın ardından askeri güçlerini azaltma tehdidinde bulunmuştu. Merz, ABD’nin İran savaşında nasıl bir ‘çıkış stratejisi’ izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran’ın yürütülen görüşmelerde ABD’yi zor durumda bıraktığını ve küçük düşürdüğünü söylemişti.