https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/abd-almanyadan-5-bin-askerini-geri-cekecek-1105436352.html

ABD, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekecek

ABD'nin, Almanya'dan 5 bin askerini geri çekeceği bildiriliyor. Batı basınının Pentagon'a dayandırdığı habere göre, bu karar Trump ile Avrupa arasında İran... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T00:57+0300

2026-05-02T02:04+0300

dünya

abd

almanya

pentagon

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086893778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d790ee96c8d501c7207046395abede2c.jpg

ABD, Almanya’daki yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararı aldı. Kararın Almanya'nın İran'daki savaş konusundaki tutumu olduğu belirtildi.Reuters, ismi açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde yetkilinin, son dönemde Almanya’dan gelen açıklamaları 'uygunsuz ve faydasız' olarak nitelendirerek, geri çekilmenin önümüzdeki 6-12 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.Plan kapsamında Almanya’daki bir tugay muharebe birliği ülkeden ayrılacak, ayrıca daha önce konuşlandırılması planlanan uzun menzilli ateş destek taburu da gönderilmeyecek.Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell, ise bu kararı doğrulayarak, şu açıklamayı yaptı:Neler olmuştu?Trump, bu hafta başında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşadığı tartışmanın ardından askeri güçlerini azaltma tehdidinde bulunmuştu. Merz, ABD’nin İran savaşında nasıl bir ‘çıkış stratejisi’ izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran’ın yürütülen görüşmelerde ABD’yi zor durumda bıraktığını ve küçük düşürdüğünü söylemişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

