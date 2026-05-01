Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/zaharova-zelenskiy-secmenlerine-de-atalarina-ihanet-etti-1105433970.html
Zaharova: Zelenskiy seçmenlerine de atalarına ihanet etti
Zaharova: Zelenskiy seçmenlerine de atalarına ihanet etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’i Rusça’ya yönelik baskı politikası nedeniyle hem seçmenlerine hem de atalarına ihanet... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T22:15+0300
2026-05-01T22:15+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna parlamentosu
rusça
avrupa komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078904070_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27de4a7d0fb9ede7d22ada66c7da60bd.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına demecinde Vladimir Zelenskiy’nin, Rusça’ya yönelik baskı uygulamakla, hem kendisine oy verenlere hem de kendi atalarına ihanet ettiğini belirtti.Rus diplomat, Zelenskiy’nin seçimlerden önce Ukrayna vatandaşlarına Rusça’nın korunacağı yönünde söz verdiğini, ancak göreve geldikten sonra Rusça ile adeta alay ettiğini vurguladı.2014’teki hükümet değişiminin ardından Ukrayna yönetiminin yalnızca Sovyet tarihine değil, Rusya ile bağlantılı her şeye karşı mücadele başlattığını anımsatan Zaharova, bu çerçevede Rusça’nın da hedef alındığını belirtti.Ukrayna Parlamentosu, 2019’da “Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşleyişinin Sağlanması” yasasını kabul etmiş, yasa Ukraynaca’nın kamusal yaşamın tüm alanlarında kullanılmasını öngörmüştü. Aralık 2023’te onaylanan azınlıklar yasası ise, Avrupa Komisyonu’nun talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerle Rusça’nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sertleştirirken, diğer ulusal azınlıkların dillerine çeşitli kolaylıklar getirilmesini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/rusya-disisleri-kaliningradi-ablukaya-alma-plani-intihar-girisimi-1105412970.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078904070_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9e39c8110f3f9ec2e1287cf329ae209a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna parlamentosu, rusça, avrupa komisyonu
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna parlamentosu, rusça, avrupa komisyonu

Zaharova: Zelenskiy seçmenlerine de atalarına ihanet etti

22:15 01.05.2026
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’i Rusça’ya yönelik baskı politikası nedeniyle hem seçmenlerine hem de atalarına ihanet etmekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına demecinde Vladimir Zelenskiy’nin, Rusça’ya yönelik baskı uygulamakla, hem kendisine oy verenlere hem de kendi atalarına ihanet ettiğini belirtti.
O, çoktan herkese ihanet etti. Zelenskiy, hem atalarına hem de kendisine oy veren tüm insanlara uzun zaman önce ihanet etti. Ve bunu gizlemiyor, hatta bana kalırsa bununla övünüyor.
Rus diplomat, Zelenskiy’nin seçimlerden önce Ukrayna vatandaşlarına Rusça’nın korunacağı yönünde söz verdiğini, ancak göreve geldikten sonra Rusça ile adeta alay ettiğini vurguladı.
2014’teki hükümet değişiminin ardından Ukrayna yönetiminin yalnızca Sovyet tarihine değil, Rusya ile bağlantılı her şeye karşı mücadele başlattığını anımsatan Zaharova, bu çerçevede Rusça’nın da hedef alındığını belirtti.
Ukrayna Parlamentosu, 2019’da “Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşleyişinin Sağlanması” yasasını kabul etmiş, yasa Ukraynaca’nın kamusal yaşamın tüm alanlarında kullanılmasını öngörmüştü. Aralık 2023’te onaylanan azınlıklar yasası ise, Avrupa Komisyonu’nun talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerle Rusça’nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sertleştirirken, diğer ulusal azınlıkların dillerine çeşitli kolaylıklar getirilmesini öngörüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Kaliningrad’ı ablukaya alma planı intihar girişimi
07:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала