Zaharova: Zelenskiy seçmenlerine de atalarına ihanet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'i Rusça'ya yönelik baskı politikası nedeniyle hem seçmenlerine hem de atalarına ihanet... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T22:15+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına demecinde Vladimir Zelenskiy’nin, Rusça’ya yönelik baskı uygulamakla, hem kendisine oy verenlere hem de kendi atalarına ihanet ettiğini belirtti.Rus diplomat, Zelenskiy’nin seçimlerden önce Ukrayna vatandaşlarına Rusça’nın korunacağı yönünde söz verdiğini, ancak göreve geldikten sonra Rusça ile adeta alay ettiğini vurguladı.2014’teki hükümet değişiminin ardından Ukrayna yönetiminin yalnızca Sovyet tarihine değil, Rusya ile bağlantılı her şeye karşı mücadele başlattığını anımsatan Zaharova, bu çerçevede Rusça’nın da hedef alındığını belirtti.Ukrayna Parlamentosu, 2019’da “Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşleyişinin Sağlanması” yasasını kabul etmiş, yasa Ukraynaca’nın kamusal yaşamın tüm alanlarında kullanılmasını öngörmüştü. Aralık 2023’te onaylanan azınlıklar yasası ise, Avrupa Komisyonu’nun talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerle Rusça’nın kullanımına yönelik kısıtlamaları sertleştirirken, diğer ulusal azınlıkların dillerine çeşitli kolaylıklar getirilmesini öngörüyor.

