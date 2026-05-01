Rusya Dışişleri: Kaliningrad’ı ablukaya alma planı intihar girişimi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bulatov, Kaliningrad’ı ablukaya alma girişimlerine en kararlı yanıt verileceğini belirtti. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T07:51+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Artem Bulatov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Rusya’nın Kaliningrad bölgesine abluka uygulama planlarını değerlendirdi.Bulatov, “Bu türden her bir girişime en kararlı tepki verilecek” ifadesini kullandı.Moskova’nın, Batı politikacılarının aksine, bu tür açıklamaları çok ciddiye aldığını kaydeden Rus diplomat, bu tür açıklamaları yapanların, söz konusu planların hayata geçirilmesi durumunda kendi ülkeleri için oluşacak askeri ve siyasi risklerin farkında olmadığını belirtti.Bulatov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kaliningrad bölgesinin abluka altına alınması durumunda çatışmanın benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanabileceği uyarısının NATO ve AB ülkeleri için önemli bir sinyal olduğunu ekledi.Daha önce eski Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Darius Jurgelevicius, NATO’nun Rusya ile doğrudan bir çatışma durumunda, Kaliningrad'ın abluka altına alınması için hazırlanmış bir senaryosu olduğunu dile getirmişti.NATO Kara Kuvvetleri Komutanı General Christopher Donahoe da geçen yıl aynı açıklamayı yapmıştı. Donahoe, ittifak ülkelerinin Rus güçlerinin savunma potansiyelini hızla bastırmaya yönelik bir plan hazırladığını iddia etmişti.Rus lider Putin, Kaliningrad bölgesine yönelik olası bir ablukanın eşi görülmemiş bir tırmanmaya yol açacağı söylemişti. Putin, Kaliningrad’a yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracakları konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/abdde-borc-alarmi-ulusal-borc-ekonomiyi-asti-1105411633.html
07:41 01.05.2026 (güncellendi: 07:51 01.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bulatov, Kaliningrad’ı ablukaya alma girişimlerine en kararlı yanıt verileceğini belirtti.
