Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/yeni-calisma-tartismaya-neden-oldu-meniskus-operasyonu-hastalara-fayda-saglamiyor-olabilir-1105426940.html
Yeni çalışma tartışmaya neden oldu: 'Menisküs operasyonu hastalara fayda sağlamıyor olabilir'
Sputnik Türkiye
10 yıllık bir araştırma, yaygın uygulanan menisküs ameliyatının hastalarda ağrı ve diz fonksiyonlarını iyileştirmediğini, hatta bazı durumlarda daha kötü...
sağlik
menisküs
eklem
ağrı
tedavi
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105426763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acec1704bfa7300b3cdd6bc3553e1462.jpg
Menisküs ameliyatı üzerine yapılan uzun süreli bir araştırma, yaygın olarak uygulanan bu cerrahi müdahalenin hastalara beklenen faydayı sağlamayabileceğini ortaya koydu.Ortopedi alanında yapılan ve 10 yıl süren, New England Tıp Dergisinde yayımlanan çalışmada, menisküs yırtığı bulunan hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba kısmi menisektomi (yırtık kıkırdağın cerrahi olarak temizlenmesi) uygulanırken, diğer gruba “sahte ameliyat” yapıldı.Çalışma sonucunda ameliyat olan hastaların diz fonksiyonlarında iyileşme görülmediği gibi, ağrı ve osteoartrit ilerlemesi (halk arasında kireçlenme olarak da bilinir) açısından daha kötü sonuçlar elde ettiği tespit edildi.Yaygın uygulanan bazı tedaviler etkisiz ya da zararlı olabiliyorAraştırmayı yürüten Teppo Järvinen, bulguların 'tıbbi geri dönüş' olarak bilinen bir duruma işaret edebileceğini belirterek, yaygın kullanılan bazı tedavilerin etkisiz ya da zararlı olabileceğini söyledi.Menisküs, diz ekleminde amortisör görevi gören C şeklindeki kıkırdak yapı olarak biliniyor. Bu bölgede oluşan yırtıklar genellikle spor sırasında ani dönme hareketleriyle ortaya çıkarken, bazı vakalarda hiçbir belirti göstermeden de emar taramalarında tespit edilebiliyor.Çalışmada yer alan 146 hasta üzerinde yapılan değerlendirmelerde, ameliyat olan grubun zaman içinde daha fazla diz fonksiyonu kaybı yaşadığı ve ek cerrahi müdahaleye daha sık ihtiyaç duyduğu görüldü.İngiliz Ortopedi Derneği eski başkanı Mark Bowditch ise son yıllarda kılavuzların değiştiğini ve artık cerrahinin ilk seçenek olmaktan çıktığını belirtti. Bowditch, birçok hastada önce fizik tedavi ve bekleme sürecinin önerildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/beyinle-iletisim-kurabilen-yapay-sinir-hucreleri-uretildi-1105417332.html
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105426763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_207912fc029a83452a8f0e12ed665b79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
menisküs, eklem, ağrı, tedavi, araştırma
14:21 01.05.2026
© Fotoğraf / Pixabaydiz ağrısı
diz ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
SAĞLIK
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала