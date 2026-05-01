Yeni çalışma tartışmaya neden oldu: 'Menisküs operasyonu hastalara fayda sağlamıyor olabilir'
10 yıllık bir araştırma, yaygın uygulanan menisküs ameliyatının hastalarda ağrı ve diz fonksiyonlarını iyileştirmediğini, hatta bazı durumlarda daha kötü... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Menisküs ameliyatı üzerine yapılan uzun süreli bir araştırma, yaygın olarak uygulanan bu cerrahi müdahalenin hastalara beklenen faydayı sağlamayabileceğini ortaya koydu.Ortopedi alanında yapılan ve 10 yıl süren, New England Tıp Dergisinde yayımlanan çalışmada, menisküs yırtığı bulunan hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba kısmi menisektomi (yırtık kıkırdağın cerrahi olarak temizlenmesi) uygulanırken, diğer gruba “sahte ameliyat” yapıldı.Çalışma sonucunda ameliyat olan hastaların diz fonksiyonlarında iyileşme görülmediği gibi, ağrı ve osteoartrit ilerlemesi (halk arasında kireçlenme olarak da bilinir) açısından daha kötü sonuçlar elde ettiği tespit edildi.Yaygın uygulanan bazı tedaviler etkisiz ya da zararlı olabiliyorAraştırmayı yürüten Teppo Järvinen, bulguların 'tıbbi geri dönüş' olarak bilinen bir duruma işaret edebileceğini belirterek, yaygın kullanılan bazı tedavilerin etkisiz ya da zararlı olabileceğini söyledi.Menisküs, diz ekleminde amortisör görevi gören C şeklindeki kıkırdak yapı olarak biliniyor. Bu bölgede oluşan yırtıklar genellikle spor sırasında ani dönme hareketleriyle ortaya çıkarken, bazı vakalarda hiçbir belirti göstermeden de emar taramalarında tespit edilebiliyor.Çalışmada yer alan 146 hasta üzerinde yapılan değerlendirmelerde, ameliyat olan grubun zaman içinde daha fazla diz fonksiyonu kaybı yaşadığı ve ek cerrahi müdahaleye daha sık ihtiyaç duyduğu görüldü.İngiliz Ortopedi Derneği eski başkanı Mark Bowditch ise son yıllarda kılavuzların değiştiğini ve artık cerrahinin ilk seçenek olmaktan çıktığını belirtti. Bowditch, birçok hastada önce fizik tedavi ve bekleme sürecinin önerildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/beyinle-iletisim-kurabilen-yapay-sinir-hucreleri-uretildi-1105417332.html
