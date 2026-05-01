Sputnik Türkiye, 01.05.2026
Beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretildi
Bilim insanları, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen basılabilir yapay sinir hücreleri geliştirdi. Bu teknoloji, nöroprotez ve beyin-makine arayüzlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/yasli-yetiskinlerde-bazi-uyku-aliskanliklari-yuksek-olum-oranlariyla-iliskilendirildi-1105336209.html
Beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretildi

10:32 01.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin
Beyin - Sputnik Türkiye, 01.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Bilim insanları, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen basılabilir yapay sinir hücreleri geliştirdi. Bu teknoloji, nöroprotez ve beyin-makine arayüzlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
ABD’deki Northwestern University’den mühendisler, biyolojik nöronlarla uyumlu elektrik sinyalleri üretebilen esnek ve düşük maliyetli yapay sinir hücreleri geliştirdi.
Çalışmada, bu yapay hücrelerin laboratuvar ortamında fare beyin dokusu üzerinde yapılan testlerde gerçek nöronları başarıyla uyardığı ortaya kondu.
Geleneksel bilgisayar sistemleri, sabit ve sert silikon tabanlı yapılar üzerine kurulu milyarlarca transistörden oluşurken, beyin çok daha esnek, üç boyutlu ve sürekli değişen bağlantılardan oluşan bir ağ şeklinde çalışıyor. Bu fark, bilim insanlarını daha düşük enerjiyle daha karmaşık işlemler yapabilen biyolojik sistemleri taklit etmeye yöneltiyor.
Geliştirilen yapay nöronların üretiminde, yarı iletken özellik taşıyan molibden disülfür ve iletken grafen içeren özel elektronik yazıcı maddesi kullanıldı. Bu malzemeler, “aerosol jet” olarak bilinen püskürtme tekniğiyle esnek polimer yüzeylere basılarak üretildi.
Ortaya çıkan yapı, gerçek nöronların sinyal üretim biçimini taklit edebilen karmaşık elektriksel tepkiler oluşturabiliyor.
Daha önce geliştirilen yapay nöronların en büyük sorunu, biyolojik sistemlerle uyumlu hız ve sinyal yapısını sağlayamamasıydı. Northwestern Üniversitesi ekibi ise polimer malzemenin kısmi parçalanma özelliğini kullanarak, nöronların “patlama” ve “sürekli ateşleme” gibi doğal davranışlarını taklit etmeyi başardı.
Deneylerde, bu yapay sinyallerin canlı beyin devrelerini doğal sinyaller gibi tetikleyebildiği gözlemlendi.
Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca tıp alanında değil, aynı zamanda yapay zekâ donanımlarında da önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle enerji ve su tüketimi yüksek olan mevcut sistemlere alternatif olarak, daha verimli ve biyolojik sistemlere yakın çalışan yeni nesil işlemcilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.
Ayrıca bu teknoloji sayesinde, sinir sistemiyle daha uyumlu çalışan implantların geliştirilmesi ve felç ya da duyusal kayıpların tedavisinde daha etkili çözümler sunulması hedefleniyor.
Araştırma Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanandı.
yaşlı insan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
SAĞLIK
Yaşlı yetişkinlerde bazı uyku alışkanlıkları yüksek ölüm oranlarıyla ilişkilendirildi
28 Nisan, 14:13
