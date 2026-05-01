Uzmanlardan 'gıda krizi' uyarısı: Haftada 10 milyar öğün risk altında
Sputnik Türkiye
İran’daki savaş nedeniyle gübre tedarik zincirinde yaşanan aksamanın küresel gıda üretimini tehdit ettiği belirtildi. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:04+0300
ABD ve İsrail'in İran’a başlattığı savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkileri enerji piyasalarının ötesine geçerek tarım sektörünü de doğrudan etkilemeye başladı. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri olan Yara’nın CEO’su Svein Tore Holsether, savaş nedeniyle aksayan gübre sevkiyatlarının dünya genelinde gıda üretimini ciddi biçimde tehdit ettiğini açıkladı.Holsether, Körfez bölgesinde süren anlaşmazlıklar nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan yapılan taşımacılığın büyük ölçüde durduğunu ve bunun gübre tedarik zincirinde kırılmalara yol açtığını söyledi. BBC’ye konuşan Holsether, halihazırda dünya genelinde 500 bin tona yakın azotlu gübrenin üretilemediğini belirtti.Haftada 10 milyar öğün kayıpBu durumun tarımsal üretimde büyük kayıplar yaratabileceğini ifade eden Holsether, gübre eksikliğinin haftada 10 milyar öğünün üretilememesi anlamına gelebileceğini kaydetti. Özellikle azotlu gübre kullanımındaki düşüşün bazı tarım ürünlerinde ilk sezonda yüzde 50’ye varan verim kaybına yol açabileceği belirtildi.Savaşın başlamasından bu yana gübre fiyatlarında yüzde 80’e varan artış yaşandığına dikkat çekilirken, artan üretim maliyetlerinin çiftçileri zor durumda bıraktığı ifade edildi. Yükselen enerji fiyatları, mazot giderleri ve diğer tarımsal girdiler çiftçilerin üzerindeki baskıyı artırırken, ürün fiyatlarının aynı hızda yükselmemesi ekonomik dengeyi daha da kırılgan hale getiriyor.Ülkeler arasında gıda rekabeti yaratabilirHolsether, mevcut tablonun zengin ve yoksul ülkeler arasında “gıda rekabeti” yaratabileceği uyarısında bulundu. Avrupa gibi ekonomik olarak güçlü ülkelerin artan fiyatlara rağmen gıda tedarikini sürdürebileceğini belirten Holsether, düşük gelirli ülkelerin ise bu yarışta geride kalabileceğini söyledi.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle 2026 yılında 45 milyon kişinin daha akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Asya ve Pasifik bölgesinde ise gıda güvensizliğinin yüzde 24 artmasının beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/guterres-ortadogudaki-catisma-45-milyon-kisiyi-aclik-riskiyle-karsi-karsiya-birakabilir-1105404610.html
İran'daki savaş nedeniyle gübre tedarik zincirinde yaşanan aksamanın küresel gıda üretimini tehdit ettiği belirtildi. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden birinin CEO'su, haftada 10 milyar öğünün riske girebileceği uyarısında bulundu.
