Guterres: Ortadoğu’daki çatışma 45 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki çatışmanın küresel gıda güvenliği ve ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T18:35+0300

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’daki çatışmanın yıl ortasına kadar sürmesi halinde 45 milyon kişinin “aşırı açlık” tehlikesiyle, 32 milyon kişinin ise yoksulluk sınırının altına düşme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirterek, küresel ölçekte de resesyon ve sosyal istikrarsızlık uyarısında bulundu.Guterres, yaptığı değerlendirmede, bölgede devam eden kriz nedeniyle gübre tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve tarımsal verimdeki düşüşün, milyonlarca insanı açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.Guterres, tedarik zincirlerindeki kesintilerin yıl sonuna kadar sürmesi halinde dünya ekonomisinin resesyona girme riskiyle karşı karşıya kalacağını, bunun da özellikle gelişmekte olan ülkelerde “felaket boyutunda” sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Bu durumun kitlesel iş kayıplarına, yoksulluk oranlarında artışa ve açlık sorununun daha da ağırlaşmasına yol açacağını kaydetti.BM Genel Sekreteri, krizin etkilerinin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine getirilen kısıtlamalar nedeniyle her geçen dakika arttığını belirterek, bu hattın güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin derhal sağlanması çağrısında bulundu.ABD, Tahran ile varılan ateşkese rağmen İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürüyor. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri kontrolü yeniden sağladığını duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, ablukayı İran’ın nükleer programından tamamen vazgeçene kadar sürdüreceklerini belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington’un bu tutumunun “tüm dünya için tehdit oluşturduğu” uyarısında bulunmuştu.

