Türkiye genelinde yağışlı bir gün: Hava sıcaklığı 10 derece azalıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yağışlı bir gün. Sıcaklıklar 10 derece azalıyor. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T06:56+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE – °C, 12°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıİSTANBUL – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ – °C, 14°C – Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlıSAKARYA – °C, 13°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR – °C, 16°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİZMİR – °C, 20°C – Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıMANİSA – °C, 18°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutluANTALYA – °C, 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI – °C, 17°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKONYA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – °C, 9°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU – °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK – °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıRİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıTRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.DİYARBAKIR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

