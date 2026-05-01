https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/istanbulda-1-mayis-toplu-ulasimda-kapanan-hatlar-hangileri-1105411221.html
İstanbul'da 1 Mayıs: Toplu ulaşımda kapanan hatlar hangileri?
Sputnik Türkiye
2026-05-01T02:09+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094308260_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_656bd300d84644d32205c6abdccf6b7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094308260_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71899b11f66fbded9a0dcbcb8c8a8538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
02:09 01.05.2026 (güncellendi: 02:10 01.05.2026)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da bazı metro, tramvay ve füniküler hatları kullanıma kapatıldı.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda bazı hat ve istasyonlarda ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmeye göre, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında yer alan Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları hizmet dışı bırakıldı. Bu hatta çalışan trenler, söz konusu istasyonlarda durmadan seferine devam edecek.
Ayrıca, F1 Taksim–Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy–Moda tramvay hattı tamamen işletmeye kapatıldı.
Öte yandan, Şişli–Mecidiyeköy istasyonunda yalnızca Meydan çıkışı açık kalırken, diğer tüm giriş ve çıkışların yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.