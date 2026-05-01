İstanbul'da 1 Mayıs: Toplu ulaşımda kapanan hatlar hangileri?
2026-05-01T02:09+0300
2026-05-01T02:10+0300
dünya
metro i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
1 mayıs emek ve dayanışma günü
02:09 01.05.2026 (güncellendi: 02:10 01.05.2026)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da bazı metro, tramvay ve füniküler hatları kullanıma kapatıldı.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda bazı hat ve istasyonlarda ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmeye göre, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında yer alan Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları hizmet dışı bırakıldı. Bu hatta çalışan trenler, söz konusu istasyonlarda durmadan seferine devam edecek.
Ayrıca, F1 Taksim–Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy–Moda tramvay hattı tamamen işletmeye kapatıldı.
Öte yandan, Şişli–Mecidiyeköy istasyonunda yalnızca Meydan çıkışı açık kalırken, diğer tüm giriş ve çıkışların yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.
