Rusya Dışişleri: BM temsilcisinin Belgorod ziyareti, Kiev’in eylemlerinin ‘terörist niteliğini’ ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frezier'in Belgorod Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin...
2026-05-01T00:40+0300
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frezier’in Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ne yaptığı ziyaretin, Ukrayna’nın Rus sivil nüfusa yönelik eylemlerine dair Moskova’nın uzun süredir dile getirdiği iddiaları uluslararası düzeyde göstermesi açısından önemli olduğu belirtildi.Açıklamada, “Belgorod Bölgesi’ne yapılan bu ziyaret, Batılı siyasetçiler ve medya tarafından titizlikle gizlenen gerçeği, yani Kiev rejiminin Rusya’nın sivil halkına karşı yürüttüğü eylemlerin kasıtlı ve terörist niteliğini somut biçimde ortaya koyma imkanı sağladı” denildi.Frezier’in sahada yaptığı incelemelerle, Kiev’in Rusya topraklarındaki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarının sonuçlarını kendi gözleriyle görme fırsatı bulduğu, bunun da “Batı’nın örtbas etmeye çalıştığı gerçekleri” ortaya çıkardığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri’nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frezier’in Belgorod Bölgesi’ne yaptığı ziyaretin, Batı’nın özenle gizlemeye çalıştığı, Kiev rejiminin Rus sivil nüfusa yönelik eylemlerinin “terörist karakterini” ortaya koyduğunu belirtti.
