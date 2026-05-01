Tucker Carlson ortalığı yakıp yıktı, Trump’a 'Başarısız oldun' dedi

Tucker Carlson ortalığı yakıp yıktı, Trump’a 'Başarısız oldun' dedi

Trump'ın eski destekçilerinden Tucker Carlson, ABD başkanı ve yönetimine sert sözlerle yüklendi ve açıkça "Başarısız oldun" dedi.

2026-05-01T12:40+0300

2026-05-01T12:40+0300

2026-05-01T12:40+0300

The Tucker Carlson Show programında sunucu, İran savaşının en ateşli destekçilerinden biri olan eski Fox News meslektaşı Mark Levin’i sert şekilde eleştirdi.Carlson, Levin’i savaşı eleştiren Amerikalıların susturulmasını istemekle suçladı. Ayrıca İsrail hükümetini de, Trump’a savaşı başlatması için lobi faaliyetleri yürütmekle eleştirenlere karşı tavır almakla itham etti.Carlson daha sonra Levin’den bahsederken sözü doğrudan Trump’a getirdi, ancak başkanın adını açıkça anmadı. Buna rağmen sözlerinin içeriği kime hitap ettiğini oldukça net ortaya koydu. Trump'ın sıradan Amerikalıları terk ettiğini, hatta onlara karşı ‘aşağılama’ beslediğini söyledi.“Böyle insanlardan nefret ediyorsun” diyen Carlson ekledi:Carlson daha sonra İran’a karşı yürütülen savaşın “onların” yaptığı en önemli şey olduğunu, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi.Carlson geçen hafta Trump’ı desteklediği için özür dilemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/trumpin-yemegindeki-saldirganin-yeni-goruntuleri-saniyeler-icinde-guvenligi-asmis-1105420607.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tucker carlson, donald trump, i̇ran, i̇srail, haberler