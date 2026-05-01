https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/tucker-carlson-ortaligi-yakip-yikti-trumpa-basarisiz-oldun-dedi-1105422393.html
Tucker Carlson ortalığı yakıp yıktı, Trump’a 'Başarısız oldun' dedi
Tucker Carlson ortalığı yakıp yıktı, Trump’a 'Başarısız oldun' dedi
Sputnik Türkiye
Trump’ın eski destekçilerinden Tucker Carlson, ABD başkanı ve yönetimine sert sözlerle yüklendi ve açıkça “Başarısız oldun” dedi. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:40+0300
2026-05-01T12:40+0300
2026-05-01T12:40+0300
dünya
tucker carlson
donald trump
i̇ran
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105422195_0:0:843:475_1920x0_80_0_0_b6ffbe94a97f7b945af0dd1aa18df386.jpg
The Tucker Carlson Show programında sunucu, İran savaşının en ateşli destekçilerinden biri olan eski Fox News meslektaşı Mark Levin’i sert şekilde eleştirdi.Carlson, Levin’i savaşı eleştiren Amerikalıların susturulmasını istemekle suçladı. Ayrıca İsrail hükümetini de, Trump’a savaşı başlatması için lobi faaliyetleri yürütmekle eleştirenlere karşı tavır almakla itham etti.Carlson daha sonra Levin’den bahsederken sözü doğrudan Trump’a getirdi, ancak başkanın adını açıkça anmadı. Buna rağmen sözlerinin içeriği kime hitap ettiğini oldukça net ortaya koydu. Trump'ın sıradan Amerikalıları terk ettiğini, hatta onlara karşı ‘aşağılama’ beslediğini söyledi.“Böyle insanlardan nefret ediyorsun” diyen Carlson ekledi:Carlson daha sonra İran’a karşı yürütülen savaşın “onların” yaptığı en önemli şey olduğunu, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi.Carlson geçen hafta Trump’ı desteklediği için özür dilemişti.
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105422195_95:0:732:478_1920x0_80_0_0_dbfcd5c7f830b159d2b64993cf17bc02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tucker carlson, donald trump, i̇ran, i̇srail, haberler
tucker carlson, donald trump, i̇ran, i̇srail, haberler
Tucker Carlson ortalığı yakıp yıktı, Trump’a 'Başarısız oldun' dedi
Trump’ın eski destekçilerinden Tucker Carlson, ABD başkanı ve yönetimine sert sözlerle yüklendi ve açıkça “Başarısız oldun” dedi.
The Tucker Carlson Show programında sunucu, İran savaşının en ateşli destekçilerinden biri olan eski Fox News meslektaşı Mark Levin’i sert şekilde eleştirdi.
Carlson, Levin’i savaşı eleştiren Amerikalıların susturulmasını istemekle suçladı. Ayrıca İsrail hükümetini de, Trump’a savaşı başlatması için lobi faaliyetleri yürütmekle eleştirenlere karşı tavır almakla itham etti.
Carlson daha sonra Levin’den bahsederken sözü doğrudan Trump’a getirdi, ancak başkanın adını açıkça anmadı. Buna rağmen sözlerinin içeriği kime hitap ettiğini oldukça net ortaya koydu. Trump'ın sıradan Amerikalıları terk ettiğini, hatta onlara karşı ‘aşağılama’ beslediğini söyledi.
“Böyle insanlardan nefret ediyorsun” diyen Carlson ekledi:
Onlardan nefret etmenin başka nedenleri de olabilir ama kesinlikle şu yüzden nefret ediyorsun: Sana ne kadar başarısız olduğunu hatırlatıyorlar. Bu ülkeyi yönetme konusunda iyi bir iş çıkarmadın. Denemek bile umrunda değil. Dünyayı ya da imparatorluğuyönetmeyi tercih ediyorsun. Baltimore’u iyileştirmek istemiyorsun. Indiana’daki Gary şehri umrunda değil. Kırsal Amerika seni rahatsız ediyor… Normal liderler kendilerine şunu sorar: ‘İnsanlar neden öfkeli? Neden memnun değiller? Onlara nasıl yardımcı olabilirim?’
Carlson daha sonra İran’a karşı yürütülen savaşın “onların” yaptığı en önemli şey olduğunu, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi.
Carlson geçen hafta Trump’ı desteklediği için özür dilemişti.