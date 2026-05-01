İran medyası: İran son teklifini ABD'ye gönderdi
İran medyası: İran son teklifini ABD'ye gönderdi
İran, medyası 'ABD ile müzakereler için son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi' bilgisini geçti. İran'ın teklifini iletmesi bekleniyor, savaşın... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T15:34+0300
2026-05-01T15:38+0300
Haberi, İran resmi medyası IRNA haber ajansı geçti. İran'ın son teklifinin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiği bildirildi. ABD, arabuluculuk sürecine aşina kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre cuma gününe kadar gelebilecek İran’ın revize edilmiş teklifini beklerken Washington’da tüm gözler Tahran’a çevrilmiş durumdaydı. İran, Trump’ın ‘teslim olmaya zorlamaya’ çalıştığını söylüyor. Ateşkes için cumartesiye kadar olan süreç ‘kritik’ görülüyor.İran-ABD ateşkesiABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. A
i̇ran
pakistan
abd, i̇ran, pakistan
abd, i̇ran, pakistan

İran medyası: İran son teklifini ABD'ye gönderdi

15:34 01.05.2026 (güncellendi: 15:38 01.05.2026)
İran, medyası 'ABD ile müzakereler için son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi' bilgisini geçti. İran'ın teklifini iletmesi bekleniyor, savaşın gidişatı için bugün kritik görülüyordu.
Haberi, İran resmi medyası IRNA haber ajansı geçti. İran'ın son teklifinin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiği bildirildi.
ABD, arabuluculuk sürecine aşina kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre cuma gününe kadar gelebilecek İran’ın revize edilmiş teklifini beklerken Washington’da tüm gözler Tahran’a çevrilmiş durumdaydı. İran, Trump’ın ‘teslim olmaya zorlamaya’ çalıştığını söylüyor. Ateşkes için cumartesiye kadar olan süreç ‘kritik’ görülüyor.

İran-ABD ateşkesi

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. A
