İran medyası: İran son teklifini ABD'ye gönderdi

İran, medyası 'ABD ile müzakereler için son teklifini Pakistanlı arabuluculara gönderdi' bilgisini geçti. İran'ın teklifini iletmesi bekleniyor, savaşın... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T15:34+0300

2026-05-01T15:38+0300

Haberi, İran resmi medyası IRNA haber ajansı geçti. İran'ın son teklifinin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiği bildirildi. ABD, arabuluculuk sürecine aşina kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre cuma gününe kadar gelebilecek İran’ın revize edilmiş teklifini beklerken Washington’da tüm gözler Tahran’a çevrilmiş durumdaydı. İran, Trump’ın ‘teslim olmaya zorlamaya’ çalıştığını söylüyor. Ateşkes için cumartesiye kadar olan süreç ‘kritik’ görülüyor.İran-ABD ateşkesiABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı. İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. A

