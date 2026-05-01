Tataristan Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Ankara'da sahne aldı

Rus Şef Sladkovskiy yönetimindeki konser, Türkiye'nin en köklü ve önemli kültür etkinliklerinden biri olan ve yaklaşık 40 yıldır düzenlenen Ankara Uluslararası... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T15:31+0300

Tataristan Devlet Akademik Senfoni Orkestrası, şef Aleksandr Sladkovskiy yönetiminde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) büyük salonunda ilk kez sahne aldı. Konseri Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin ile Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi İlhom Haydarov da izledi.Programda Türk besteci Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca” adlı eseri, Macar besteci Bela Bartók’un 3 No’lu Piyano Konçertosu ve Pyotr Çaykovskiy’in 2. Senfonisi yer aldı. Enerjik ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken konser, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin solisti, Weimar’daki Franz Liszt Müzik Yüksekokulu’nda eğitim gören 18 yaşındaki Türk piyanist Can Saraç oldu. Bartók konçertosundaki performansı büyük beğeni toplarken, sanatçı bis olarak Aleksandr Skryabin’in 12. Etüdünü seslendirdi. Konserin Tataristan açısından önemine değinen Sladkovskiy, “Tatar ve Türk halkları aynı Türkî kökene mensup ve aramızda güçlü bağlar var. Orkestramız yalnızca Rusya’da değil, uluslararası alanda da Tataristan’ın kültürel bir markasıdır” dedi. Programın uluslararası niteliğine de dikkat çeken Sladkovskiy şöyle konuştu:Konserin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin sahnede orkestra üyelerine çiçek takdim ederek sanatçıları tebrik etti. Piyanist Can Saraç ise orkestrayla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

