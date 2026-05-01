Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: ‘Sadece 2 saatliğine oradaydım’
Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: ‘Sadece 2 saatliğine oradaydım’
1926 yılına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fas Sultanı Moulay Youssef’in yer aldığı karelerde Cem Yılmaz’a olan benzerlik... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T15:19+0300
2026-05-01T15:19+0300
2026-05-01T15:19+0300
Cem Yılmaz, sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüyle yeniden gündeme geldi.1926 yılında çekildiği öne sürülen görüntülerde yer alan Fas Sultanı Moulay Youssef’in, ünlü komedyene olan benzerliği dikkat çekti.100 yıllık görüntüler i̇lgi odağı olduSöz konusu görüntülerin, Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e yaptığı resmi ziyarete ait olduğu iddia edildi.Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.Cem Yılmaz’dan esprili yanıtKendisine yapılan benzetmelere kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda esprili bir dille yanıt verdi.Ünlü komedyen, "Fas prensi değilim sadece 2 saatliğine oradaydım" ifadelerini kullandı.
fas
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cem yılmaz, fas
Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: ‘Sadece 2 saatliğine oradaydım’
1926 yılına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fas Sultanı Moulay Youssef’in yer aldığı karelerde Cem Yılmaz’a olan benzerlik dikkat çekerken, ünlü komedyen esprili yanıt verdi.
Cem Yılmaz, sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüyle yeniden gündeme geldi.
1926 yılında çekildiği öne sürülen görüntülerde yer alan Fas Sultanı Moulay Youssef’in, ünlü komedyene olan benzerliği dikkat çekti.
100 yıllık görüntüler i̇lgi odağı oldu
Söz konusu görüntülerin, Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e yaptığı resmi ziyarete ait olduğu iddia edildi.
Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.
Cem Yılmaz’dan esprili yanıt
Kendisine yapılan benzetmelere kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda esprili bir dille yanıt verdi.
Ünlü komedyen, "Fas prensi değilim sadece 2 saatliğine oradaydım" ifadelerini kullandı.