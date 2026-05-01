Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/cem-yilmazin-100-yillik-ikizi-gundem-oldu-sadece-2-saatligine-oradaydim-1105428956.html
Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: ‘Sadece 2 saatliğine oradaydım’
Sputnik Türkiye
yaşam
cem yılmaz
fas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105429080_0:0:1028:579_1920x0_80_0_0_a42d84d8b0325741ec342c7f7ada0212.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/avrupa-yakasinin-sehsuvariydi-unlu-oyuncu-bulent-polat-istanbulu-birakti-elektriksiz-koye-yerlesti-1105427425.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105429080_0:0:1028:771_1920x0_80_0_0_29db5b661301ab8b0defbe4b4c5568fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:19 01.05.2026
© FotoğrafCem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: 'Sadece 2 saatliğine oradaydım'
Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi gündem oldu: ‘Sadece 2 saatliğine oradaydım’ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© Fotoğraf
Abone ol
1926 yılına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fas Sultanı Moulay Youssef’in yer aldığı karelerde Cem Yılmaz’a olan benzerlik dikkat çekerken, ünlü komedyen esprili yanıt verdi.
Cem Yılmaz, sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüyle yeniden gündeme geldi.
1926 yılında çekildiği öne sürülen görüntülerde yer alan Fas Sultanı Moulay Youssef’in, ünlü komedyene olan benzerliği dikkat çekti.

100 yıllık görüntüler i̇lgi odağı oldu

Söz konusu görüntülerin, Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e yaptığı resmi ziyarete ait olduğu iddia edildi.
Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

Cem Yılmaz’dan esprili yanıt

Kendisine yapılan benzetmelere kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda esprili bir dille yanıt verdi.
Ünlü komedyen, "Fas prensi değilim sadece 2 saatliğine oradaydım" ifadelerini kullandı.
Bülent Polat sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
YAŞAM
Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ıydı: Ünlü oyuncu Bülent Polat İstanbul'u bıraktı elektriksiz köye yerleşti
14:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала