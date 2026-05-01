Stajyer şoför otobüsü Seine Nehri'ne sürdü
Sputnik Türkiye
Fransa'da gerçekleşen olayda bir stajyer otobüs şoförü, park halindeki bir araca çarpıp sonra otobüsü Seine Nehri'ne sürdü. Olay sırasında otobüste stajyer... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T13:16+0300
seine nehri
fransa
paris
otobüs kazası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/dogu-kuduste-rahibenin-darp-edildigi-anlarin-goruntuleri-ortaya-cikti-1105413987.html
Fransa'da gerçekleşen olayda bir stajyer otobüs şoförü, park halindeki bir araca çarpıp sonra otobüsü Seine Nehri'ne sürdü. Olay sırasında otobüste stajyer şoförün yanı sıra görevli bir şoför ve iki yolcu bulunuyordu.
Başkent Paris'in yaklaşık 20 km güneyindeki Juvisy-sur-Orge'da dün sabah meydana gelen olay sırasında stajyer bir sürücü otobüsü Seine Nehrine sürdü. Sürücünün "pratik öğrenim" yaptığı vurgulandı.
Essonne valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otobüsteki dört yolcunun tamamı sudan kurtarıldı ve kurtarma operasyonuna 90'dan fazla itfaiyeci, dalgıç ve polis katıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken stajyer sürücünün uyuşturucu ve alkol testlerinin negatif çıktığı vurgulandı.
Juvisy-sur-Orge Belediye Başkanı Lamia Bensara Reda, sürücünün nehir kıyısına yakın bir istasyonun yanında aracın kontrolünü kaybettiğini, ardından Seine nehrine düştüğünü ve park halindeki bir aracı da beraberinde sürüklediğini söyledi.
Bir görgü tanığı ise otobüsün nehir yakınlarında sağa dönüşü kaçırdığını ve bunun yerine "doğrudan ilerleyerek bir arabayı da beraberinde sürüklediğini" söyledi.