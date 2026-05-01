Doğu Kudüs'te rahibenin darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir kişinin rahibeyi darp ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T09:31+0300

İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, olayın görüntülerini yayımladı.Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki kişinin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.Görüntülerde saldırganın rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra dönerek rahibeye tekme attığı görülüyor.Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, başından yaralandı. Okulun müdürü Olivier Poquillon, olayın 28 Nisan'da gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümeti ile aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülke zarar verme eylemlerine, sistematik tükürme olaylarına ve kutsal mekanları kundaklama girişimlerine maruz kalıyor.Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan'da, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykelin bir İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.İsrail askerinin dini sembole yönelik bu saldırısı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

