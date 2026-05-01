Sobaya tiner döktü: Genç adam yanarak can verdi
Sobaya tiner döktü: Genç adam yanarak can verdi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobaya tiner dökülmesi sonucu çıkan parlamada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
2026-05-01T17:22+0300
2026-05-01T17:22+0300
2026-05-01T17:22+0300
türki̇ye
gümüşhane
soba
alev almak
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
tiner
Yeni Sanayi Sitesi’nde 22 yaşındaki Hasan Ahmet Köksal, iş yerinde sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen parlama sonrası ağır yaralandı.Köksal, önce Kelkit Devlet Hastanesi’nde ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Köksal’ın cenazesinin yarın ilçedeki Küçük Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
türki̇ye
gümüşhane
gümüşhane, soba, alev almak, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, tiner
gümüşhane, soba, alev almak, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, tiner
Sobaya tiner döktü: Genç adam yanarak can verdi
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sobaya tiner dökülmesi sonucu çıkan parlamada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi Sitesi’nde 22 yaşındaki Hasan Ahmet Köksal, iş yerinde sobaya tiner dökülmesi sonucu meydana gelen parlama sonrası ağır yaralandı.
Köksal, önce Kelkit Devlet Hastanesi’nde ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Köksal’ın cenazesinin yarın ilçedeki Küçük Cami’de kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.