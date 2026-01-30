https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kahvehanedeki-sobaya-kolonya-doktu-parlayan-soba-devrildi-guzel-kokar-dediler-doktum-halimize-biz-1103147076.html
Kahvehanedeki sobaya kolonya döktü, parlayan soba devrildi: 'Güzel kokar dediler döktüm, halimize biz de güldük'
Denizli'de arkadaşının önerisiyle 'güzel koku' amacıyla sobaya kolonya döken kişi, sobanın parlaması ve devrilmesiyle ne olduğunu şaşırdı. 30.01.2026
Denizli'nin Honaz ilçesinde üzerine kolonya dökülen sobanın parlama ve devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Sobaya kolonya döktüler: 'Güzel koksun' dedikKaklık Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir kahvehanede sobanın üzerine kolonya döküldü. Bir süre sonra soba parladı, ardından devrildi.Sobaya kolonya döken, iş yeri sahibinin babası Mehmet Gezer, gazetecilere, kahvehaneye gittiğinde içerisinin duman koktuğunu fark ettiğini söyledi.'Büyük gürültüyle patladı'Güzel kokması için sobanın üzerine kolonya döktüğünü anlatan Gezer, "İçeride oturan arkadaşlardan birisi kolonyayı çakmak çakarak yakarsam daha güzel kokacağını söyledi. Ben de düşünmeden dediğini yaptım. Daha sonra dışarı çıktım ve büyük bir gürültüyle patlama oldu. İçeriye girdiğimde soba yerdeydi. İlk önce korktuk ama sonra görüntüleri izleyince halimize güldük." dedi.
